Când oboseala copilului devine semn de alertă pentru o problema mai gravă

Un copil care se plânge constant de oboseală nu este neapărat „leneș” sau „fără chef”. Epuizarea persistentă, care îi afectează performanța la școală și bucuria de a se juca, poate ascunde probleme medicale reale, de la anemie la tulburări tiroidiene, potrivit HotNews.

Medicii atrag atenția asupra diferenței dintre o oboseală normală, apărută după o viroză sau o perioadă aglomerată, și o stare de lipsă de energie care persistă săptămâni la rând. Potrivit informațiilor analizate de HotNews, există un set de analize de bază care pot orienta diagnosticul și pot exclude cauze medicale importante.

1. Hemoleucograma completă: primul pas când energia scade

Hemoleucograma este un test de screening esențial și una dintre cele mai frecvente analize recomandate în evaluarea epuizării. Aceasta poate identifica anemia, una dintre cele mai comune cauze ale oboselii la copii și adolescenți. Când nivelul hemoglobinei este scăzut, transportul de oxigen către țesuturi este redus, ceea ce se traduce prin oboseală, paloare și dificultăți de concentrare. La copiii mici, anemia poate fi legată de alimentație, în timp ce la fetele adolescente poate apărea în contextul menstruațiilor abundente.

2. Feritina: deficitul de fier care nu apare mereu în hemoleucogramă

Această analiză măsoară depozitele de fier ale organismului și este decisivă pentru a depista un deficit „ascuns”. Un copil poate avea hemoglobina în limite normale, dar rezervele de fier scăzute, ceea ce produce deja simptome precum oboseala și performanța școlară redusă. La adolescenți, riscul este mai mare la fete din cauza pierderilor menstruale. La preșcolari, deficitul de fier poate afecta dezvoltarea cognitivă.

3. CRP și VSH: când oboseala poate ascunde o inflamație

Proteina C reactivă (CRP) și viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) sunt markeri ai inflamației. Rezultatele lor nu indică o boală anume, dar arată dacă în organism există un proces inflamator sau infecțios. O inflamație cronică poate fi legată de infecții repetate, boli autoimune sau boli inflamatorii intestinale. Un marker inflamator crescut arată că organismul „luptă” cu ceva, iar epuizarea este un simptom, nu o problemă de motivație.

4. TSH: rolul tiroidei în energia zilnică

Hormonul de stimulare tiroidiană (TSH) este testul de bază pentru evaluarea funcției tiroidei. Hipotiroidismul poate debuta lent, cu simptome precum oboseală, dificultăți de concentrare, creștere în greutate și constipație. La copii, tulburările tiroidiene pot afecta ritmul de creștere, iar la adolescenți pot fi confundate cu depresia sau cu epuizarea cauzată de stres.

5. Glicemia: semnale timpurii ale tulburărilor metabolice

Măsurarea nivelului de glucoză din sânge poate identifica tulburări precum diabetul. În acest caz, oboseala este de obicei asociată și cu alte simptome, precum sete excesivă, urinări frecvente și scădere în greutate. Prezența acestor semne necesită investigații de urgență. La copilul mic, debutul diabetului poate fi brusc, în timp ce la adolescent, simptomele pot fi mai subtile la început.

6. Profil biochimic de bază: ficat și rinichi

Afecțiunile hepatice sau renale nu sunt cauze frecvente ale oboselii la un copil altfel sănătos, dar pot explica epuizarea în anumite situații. Un profil biochimic care include analize precum ALT (TGP), AST (TGO), creatinină și uree ajută la excluderea unor cauze organice mai rare, dar relevante pentru un diagnostic complet.

Când sunt necesare analizele și care este primul pas

Nu orice copil obosit are nevoie de un set complet de analize. Oboseala de scurtă durată, legată de un episod infecțios sau de o perioadă aglomerată, se rezolvă de obicei cu odihnă. Însă epuizarea care persistă săptămâni la rând și afectează funcționarea zilnică merită evaluată medical.

Un algoritm publicat în Paediatrics & Child Health subliniază că testele trebuie alese țintit, nu „în bloc”. În paralel, UNICEF atrage atenția că la adolescenți oboseala este frecvent legată de lipsa somnului și presiunea școlară, dar deficitul de fier rămâne o cauză importantă, mai ales la fete. Primul pas nu este laboratorul, ci consultul la medic, singurul care poate interpreta corect simptomele și rezultatele.