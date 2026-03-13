Cancerul colorectal, a treia cea mai frecventă formă de cancer din Statele Unite, este pe cale să devină principala cauză de deces prin cancer la persoanele cu vârste între 20 și 49 de ani până în 2030. Deja, 1 din 5 cazuri noi este diagnosticat la pacienți sub 55 de ani, o tendință alarmantă care a determinat autoritățile să scadă vârsta recomandată pentru screening de la 50 la 45 de ani.

O tendință înfricoșătoare

Medicii sunt primii care trag un semnal de alarmă. „Este o tendință foarte înfricoșătoare. Vedem din ce în ce mai mulți tineri care sunt diagnosticați cu cancer colorectal”, afirmă Dr. Kimmie Ng, directorul Centrului de Cancer Colorectal cu Debut Precoce de la Institutul de Cancer Dana-Farber.

Și mai ciudat este că, în timp ce ratele la persoanele de peste 50 de ani scad datorită screeningului eficient, cele la tineri au crescut constant încă din anii ’90. Cum vine asta? Ei bine, explicația nu e simplă, mai ales că, potrivit medicilor, lucrurile stau puțin diferit față de ce ne-am aștepta. „Marea majoritate a acestor cazuri cu debut precoce, aproximativ 75% până la 80%, apar la persoane fără factori de risc cunoscuți.”

De ce se întâmplă asta?

„Nu știm cu siguranță de ce se întâmplă acest lucru, dar avem câteva indicii”, recunoaște Dr. Ng. Principala ipoteză se leagă de stilul de viață modern. „Credem că dieta occidentalizată, bogată în carne roșie și procesată și săracă în fructe, legume și fibre, este un contributor major.”

Iar stilul de viață sedentar și obezitatea sunt, si, pe lista suspecților. O altă direcție de cercetare, care prinde tot mai mult contur, vizează modificările apărute la nivelul florei intestinale. „Există, si, o mulțime de cercetări care analizează microbiomul, care este colecția de bacterii, viruși și alte microorganisme care trăiesc în intestinul nostru.” Factori precum utilizarea antibioticelor, în special în copilărie, și expunerea la elemente din mediu (precum pesticide sau microplastice) sunt analizați cu atenție.

Simptomele pe care nu trebuie să le ignori

Dar la ce ar trebui să fii atent, mai exact? Vârsta nu mai este un scut, așa că oricare dintre următoarele semne ar trebui să te trimită la un control medical, fără amânare.

O modificare a obiceiurilor intestinale, cum ar fi diareea sau constipația.

Sângerare rectală sau sânge în scaun.

Disconfort abdominal persistent, precum crampe, gaze sau durere.

Senzația că intestinul nu se golește complet.

Slăbiciune sau oboseală.

Pierdere în greutate inexplicabilă.

Semnele pot fi subtile.

De multe ori, tinerii și chiar medicii lor pot atribui aceste simptome unor cauze mai puțin grave, cum ar fi hemoroizii sau sindromul de colon iritabil, ceea ce duce la întârzieri periculoase în diagnosticare.

Ce poți face concret

Mesajul specialiștilor este clar și direct. „Este foarte important să îți cunoști corpul și să nu ignori simptomele. Dacă ai oricare dintre simptomele cancerului colorectal, cum ar fi o schimbare a obiceiurilor intestinale, sângerare rectală sau dureri abdominale, ar trebui să consulți un medic imediat”, insistă Dr. Ng.

Pe bune, nu amâna discuția cu medicul. Recomandarea oficială este acum ca screeningul să înceapă la 45 de ani, nu la 50. Dar dincolo de simptome, cunoașterea istoricului medical familial este esențială, pentru că acesta poate indica necesitatea unor controale chiar mai devreme.