Camelia Radu recondiționează ii iar de ziua Iei a spus ce comoră are acasă

Pentru cei ce nu știu, la o zi după Sânziene, pe 24 iunie, este ziua iei, iar multe vedete de la noi s-au pozat îmbrăcate în ii. Însă una anume ne-au atras atenția și anume solista de muzică populară Camelia Radu care a povestit despre iile de acasa.

Sunt multe interprete de muzică ușoară sau populară, actrițe sau vedete de televiziune care îmbracă iile sau colecționează aceste haine. Și solista Camelia Radu le îmbracă, le colecționează și chiar le recondiționează. Este o mare iubitoare de folclor, iubește iile, dar și costumele populare, și ne-a povestit câte are. ”Sunt îndrăgostită iremediabil de folclor și de portul popular și mă mândresc cu lada mea de zestre care cuprinde peste 50 ii, 20 perechi de șoarțe, peste 30 poale și 5 fote. Frumusețea portului oltenesc m-a făcut să mi doresc să am cât mai multe îi, șoarțe și fote: într-un cuvânt – bijuterii reale. Moștenită din familie, primită sau cumpărată, fiecare ie o păstrez cu sfințenie. Majoritatea iilor le-am moștenit de la mama mea, de la bunici sau din sat de la vecini. Pentru mine costumul popular reprezintă „cea mai elegantă rochie de seară”!”, spune solista din Craiova, care ne-a mai povestit că are niște îi pe care le-a făcut din ….prosoape vechi, din acelea care le pun pe pereții caselor.

„Sunt o mare iubitoare a portului tradițional și în momentul de fața mă mândresc pentru faptul că am în garderoba mea astfel de „podoabe”. Majoritatea costumelor le-am primit de la bătrânii satului unde s-au născut părințîi mei dar am și costume cumpărate pe care le-am achiziționat de-a lungul viețîi. Mă mândresc cu câteva îi care au peste 100 ani și șoarțe care au peste 150 ani. Dacă pot spune că îmi place să colecționez ceva, este vorba de costume populare și ii. Ador aceste „bijuterii” și mă străduiesc să am cât mai multe și de calitate”, a mai povestit solista care îmbracă iile și costumele la concertele pe care le are. Și nu se oprește aici pentru că vrea să recondiționeze multe astfel de piese.