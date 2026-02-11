Călin Donca rupe tăcerea: motivul real al conflictului cu Larisa Uță după 24 ani

Călin Donca a spus tot. A dat cărțile pe față. De ce a fost atât de intens conflictul său cu Larisa Uță? Afaceristul, proaspăt eliminat din motive medicale, a explicat totul fără ocolișuri. Se pare că motivul real nu are legătură cu ce s-a văzut la TV. Deloc. Vizează un subiect mult mai personal, o linie roșie care, pentru el, a fost clar depășită.

În junglă, tensiunile dintre ei au explodat. Dar problema reală era mult mai adâncă, a dezvăluit Donca pentru Cancan. Telespectatorii au văzut doar certuri și alianțe fragile. În spatele camerelor, însă, frustrarea creștea pe zi ce trecea. Afaceristul era deranjat de un obicei anume. O lipsă totală de respect, în opinia sa.

„A fost un moment foarte dureros”. Jigniri care nu pot fi uitate

Conflictul a lovit direct într-un punct sensibil. Personal. Călin Donca a recunoscut că atitudinea colegei sale l-a rănit profund, mai ales când aceasta i-ar fi jignit familia. Aia a fost scânteia. Și a aprins un foc care nu s-a mai stins.

„Eu cu o singură femeie am avut un conflict pentru că mi-a jignit familia și soția”, a recunoscut afaceristul. Durerea a fost amplificată de condițiile din concurs, care l-au forțat să conviețuiască în continuare cu persoana care i-a provocat suferința. „A fost un moment foarte dureros pentru că a trebuit să dorm și nopțile următoare să dorm în același loc cu ea”. Surprinzător sau nu, picătura care a umplut paharul nu a fost vreo legătură cu Marina Dina. Nu. A fost un detaliu mult mai intim.

Secretul căsniciei de 24 de ani, dezvăluit la tot tribul

Și iată adevăratul motiv al antipatiei. Totul se leagă de cum a vorbit Larisa Uță despre fostul ei soț. Donca a rămas șocat. A auzit detalii intime dintr-o căsnicie de 24 de ani, povestite fără nicio reținere în fața întregului trib. Pentru el, acest gest a fost o încălcare a bunului-simț. O regulă nescrisă.

„În primul rând, și-a bârfit soțul la tot tribul cu toate aspectele lor în 24 de ani de căsnicie”, a punctat el. Donca a sugerat că volumul de informații a fost imens. A ajuns să știe lucruri pe care nu ar fi vrut să le afle vreodată. Ironia sorții… „Vă pot spune eu viața fostului soț al Larisei”, a continuat el, arătând cât de deplasată i s-a părut sinceritatea ei. Oare era necesar?

Un personaj controversat, dar cu principii clare

Donca a avut clinciuri și cu alții, inclusiv cu Cristian Boureanu. A fost un personaj controversat. Dar când vine vorba de familie, pare să aibă reguli de fier. În viziunea sa, indiferent de cearta sau motivul divorțului, rufele murdare nu se spală în public. Mai ales nu după o relație de aproape un sfert de secol.

A plecat brusc. A căzut dintr-un cocotier și s-a accidentat serios. Aventura lui în junglă s-a terminat acolo, dar odată ieșit, a avut libertatea să vorbească. Deschis. Despre tot ce a trăit și, în special, despre oamenii care l-au dezamăgit. A plecat accidentat, dar cu aceleași convingeri.

Ce urmează pentru cei doi foști concurenți?

Conflictul a ieșit de pe insulă. A intrat direct în spațiul public. Declarațiile lui Donca schimbă perspectiva asupra dinamicii din trib și arată o altă față a Larisei Uță. Acum, mingea e în terenul ei.

Va alege să răspundă? Cine știe. Un lucru e sigur: ecourile acestei dispute nu se vor stinge prea curând. Jocul s-a terminat. Războiul, se pare, continuă.