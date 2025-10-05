Calendarele Revolve de advent pentru îngrijirea pielii revin în stoc

Cele două seturi cadou cu produse de lux de la Summer Fridays, Supergoop și alte branduri populare se vând rapid în fiecare an. Află ce conțin și de ce merită să le achiziționezi cât mai curând.

Deși mulți abia încep să se bucure de atmosfera de Halloween, Revolve a decis să aducă deja spiritul sărbătorilor de iarnă. Motivul este simplu: calendarele lor de advent pentru îngrijirea pielii, recunoscute pentru popularitatea lor, sunt din nou disponibile în stoc, de această dată în două variante.

Oferte extinse pentru pasionații de beauty

Anul acesta, Revolve a adus noutăți pentru iubitorii de produse de îngrijire. Pe lângă calendarul clasic de 25 de zile, care include 10 produse în format full-size și 15 mostre deluxe, există și o variantă mai compactă: un calendar de 12 zile cu șase produse full-size. Ambele sunt ambalate într-o cutie elegantă, practică pentru depozitare sau călătorii.

Valoarea totală a produselor din calendarul de 25 de zile se apropie de 900 USD, însă prețul de vânzare este de doar 150 USD. Varianta mai mică, evaluată la 327 USD, costă 89 USD. Diferența dintre valoarea produselor și prețul de achiziție face ca aceste calendare să fie printre cele mai căutate cadouri de sărbători.

Calendarul de 25 de zile: 150 USD (valoare 900 USD)

Calendarul de 12 zile: 89 USD (valoare 327 USD)

Anul trecut, stocurile s-au epuizat rapid, iar specialiștii recomandă să nu amâni achiziția dacă vrei să te asiguri că prinzi unul.

Ce conțin calendarele de advent Revolve

Printre cele mai apreciate produse incluse se numără mascara Soulgazer de la Kosas, uleiul de buze Dream Lip Oil de la Summer Fridays și crema de protecție solară Supergoop Unseen Sunscreen. Pentru cei interesați de îngrijirea părului, calendarul include și Leave-in Conditioner de la OUAI sau Bonding Oil de la OLAPLEX.

Nu lipsesc nici accesoriile utile. Setul de șase scrunchii Skinnie de la slip, evaluat la 49 USD, este o surpriză plăcută pentru oricine.

De ce să alegi un calendar de advent?

„Este cadoul care continuă să ofere surprize”, explică un reprezentant Revolve. „Majoritatea clienților îl cumpără atât pentru ei înșiși, cât și pentru a-l oferi prietenilor, datorită raportului calitate-preț.”

Statisticile arată că peste 80% dintre cumpărători revin în fiecare an pentru aceste calendare, ceea ce dovedește succesul lor.

Opțiuni dacă stocurile se epuizează

Dacă nu reușești să achiziționezi un calendar, Revolve vinde separat majoritatea produselor incluse. Iată câteva opțiuni accesibile, sub 50 USD:

Supergoop! Unseen Sunscreen SPF 50 – 38 USD

OLAPLEX No. 7 Bonding Oil – 30 USD

Laura Mercier Caviar Stick Eye Shadow – 33 USD

Benefit Cosmetics Benetint – 28 USD

„Crede-mă – nu vrei să mai aștepți”, spune un editorialist de beauty care a testat calendarul anul trecut. „Produsele de valoare nu se compară cu prețul cerut.”

Disponibilitate și recomandări de achiziție

Ambele calendare sunt disponibile începând cu 5 octombrie, exclusiv pe site-ul Revolve. Livrarea este gratuită pentru comenzile de peste 100 USD în Statele Unite, însă opțiunile de livrare pot varia în funcție de țară.

Pentru cumpărătorii din România, trebuie luate în calcul costurile de transport și eventualele taxe vamale. Chiar și așa, mulți consideră că investiția merită, având în vedere economiile față de prețurile individuale ale produselor.

Recomandarea este să finalizezi comanda cât mai repede. Istoricul vânzărilor arată că stocurile se epuizează, de obicei, în mai puțin de o săptămână.

Calendarele de advent Revolve reușesc să aducă în fiecare an produse de îngrijire premium la un preț accesibil, fiind o alegere inspirată pentru oricine vrea să descopere branduri de top sau să ofere un cadou special. Dacă vrei să te bucuri de aceste seturi sau să faci o surpriză cuiva drag, nu amâna decizia, deoarece cererea este foarte mare și stocurile limitate.