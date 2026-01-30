Calendar ortodox februarie 2026. Nunți permise doar până pe 15, apoi vine Postul Mare

Februarie 2026 pune presiune pe cuplurile care vor cununie religioasă. Luna vine cu restricții bisericești care taie scurt perioada pentru ceremonii. Cine vrea nuntă trebuie să se miște repede. După 15 februarie? Ușile bisericilor se închid pentru cununii până după Paște. Punct, relatează Mediafax.

Întâmpinarea Domnului deschide luna

Pe 2 februarie, creștinii ortodocși marchează Întâmpinarea Domnului. E una dintre cele mai vechi sărbători creștine și amintește momentul în care pruncul Iisus a fost dus la Templu din Ierusalim, la 40 de zile de la naștere, pentru a fi închinat lui Dumnezeu.

Ziua asta e considerată tradițional un reper. Iarna se întâlnește cu primăvara. Țăranii de altădată spuneau că de Întâmpinare se „întâlnesc” anotimpurile. Natura începe să se pregătească pentru renaștere, iar în biserici se țin slujbe speciale cu participare mare la liturghie.

Ultima șansă pentru mirese: 15 februarie

Prima jumătate a lunii? Nicio problemă. Nunți, botezuri, petreceri – totul merge fără restricții.

Dar atenție. Duminică, 15 februarie 2026, e ultima zi pentru cununie religioasă. Ziua se numește în popor Lăsatul secului de carne. De luni, 16 februarie, carnea dispare de pe mesele celor care țin post, iar nunțile nu se mai fac.

Între 16 și 21 februarie, chiar dacă postul propriu-zis n-a început, cununiile sunt deja interzise. Săptămâna asta poartă numele de „săptămâna albă” sau „săptămâna brânzei” și permite doar lactate și ouă. Carne? Exclus. Nunți? La fel.

Postul Mare începe pe 23 februarie

Marți, 22 februarie, e ultima zi înainte de marele post.

Miercuri, 23 februarie 2026, creștinii ortodocși intră oficial în Postul Sfintelor Paști – cel mai lung și mai aspru post din an, care se întinde până în aprilie. Luni întregi fără carne, fără lactate, fără ouă pentru cei care respectă rânduielile cu strictețe. Și fără nunți, evident. Nicio petrecere, nicio veselie în această perioadă de reculegere și pregătire sufletească pentru Înviere.

Cine a ratat termenul de 15 februarie așteaptă până după Paște. Nicio excepție.

Botezurile merg, dar fără chef

Veste bună pentru părinții care vor să-și creștineze copiii: botezurile pot avea loc și în post. Biserica nu interzice ritualul sacru indiferent de perioada din an.

Dar e o condiție. Majoritatea parohiilor o impun: fără petreceri fastuoase, fără mese întinse cu mâncare de dulce, fără lăutari și dans până dimineața. Botezul da, cheful nu.

Ceremonia religioasă se desfășoară normal. Manifestările festive însă trebuie amânate sau adaptate la spiritul postului – o masă restrânsă, în familie, cu preparate de post. Atât acceptă preoții. Mulți părinți preferă totuși să aștepte și să organizeze totul după Paște, când restricțiile dispar. Coincidență?

Ce trebuie să rețină mirii

Pentru cuplurile aflate în plin proces de organizare, calendarul e limpede. Au fix 15 zile în februarie pentru cununie. După aceea, următoarea fereastră se deschide abia în primăvară.

Sfatul preoților: planificați din timp. Bisericile populare au program încărcat. Locurile se ocupă repede în weekendurile dinaintea postului, iar cine întârzie riscă să rămână fără dată disponibilă.

Pentru cei care vor neapărat nuntă în februarie dar nu apucă până pe 15 rămâne varianta cununiei civile la primărie, urmată de cununia religioasă după Paște. Nu e ideal. Dar e o soluție.