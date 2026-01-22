23 ianuarie , 2026

Câinele tău mănâncă iarbă? 4 motive explicate și când să te alarmezi

Ești în parc. Câinele tău, în loc să alerge, ronțăie iarbă. Serios. Primul tău gând e că îi e rău și panica se instalează imediat, pictând scenarii dintre cele mai sumbre. Dar stai liniștit. Adevărul e de obicei mult mai simplu.

Deși mulți stăpâni cred că e un semn de boală, realitatea e alta. Medicul veterinar Nicole Rous, ale cărei explicații au fost preluate de Mediafax, explică că gestul e, de cele mai multe ori, normal. Doar uneori ascunde o problemă. Panică? Nu neapărat.

Gustare din plictiseală sau instinct de vânător?

Cea mai banală explicație e și cea mai des întâlnită: plictiseala. Unii câini, mai ales puii, explorează lumea cu gura. Dacă plimbarea e monotonă, fără stimulare, gazonul devine brusc interesant. O simplă curiozitate.

Dar există și o explicație care ne duce înapoi în timp. Dr. Rous amintește că strămoșii câinilor nu erau 100% carnivori, dieta lor incluzând și plante, pe care le luau direct din prada vânată. Mâncatul ierbii poate fi un ecou al acestui comportament ancestral, o căutare instinctivă de fibre, chiar dacă hrana modernă le oferă tot ce le trebuie. E ceva scris în ADN-ul lor. Simplu.

Iarba pe post de medicament: semnalul din stomac

Mitul cu problemele digestive nu e chiar un mit. Uneori, e realitate pură. Câinii chiar mănâncă iarbă când au un disconfort gastric sau greață. De ce? Textura ierbii le irită mucoasa stomacului și le provoacă voma, aducându-le o ușurare pe moment.

Practic, e un fel de autotratament. Aici trebuie să fii atent. Dacă patrupedul tău devorează iarbă compulsiv și vomită imediat, iar episodul se tot repetă, s-ar putea să fie un semnal de alarmă legat de sistemul digestiv. Ceva nu e bine.

Ce caută câinele în pământ: goana după minerale

O altă posibilitate luată în calcul de veterinari este o carență nutrițională. Ai observat că uneori mănâncă și pământ? Comportamentul se numește „pica” și poate semnala că organismul său încearcă să obțină mineralele care îi lipsesc din dietă.

Chiar dacă mănâncă o hrană de calitate, teoretic completă, un câine mofturos sau cu o dietă specială poate ajunge la deficiențe. Așa că ronțăitul ierbii devine o încercare instinctivă de a umple golurile. Instinctul lor de supraviețuire e mai puternic decât am crede.

Linia roșie: Când fuga la veterinar nu e opțională

Bun, și deci, când te îngrijorezi pe bune? Dr. Rous spune clar: un ronțăit ocazional, la un câine altfel vesel și energic, e inofensiv. Relax. Însă există câteva semne clare care trebuie să te trimită direct la medic.

Dacă mâncatul ierbii devine o obsesie și e însoțit de alte simptome, acționează. Fii atent la letargie. La vărsături repetate. Diaree. Pierderea poftei de mâncare. Sau orice altă schimbare ciudată de comportament. Acestea pot ascunde probleme digestive serioase, iar vizita la veterinar devine o urgență, nu o simplă sugestie.

