Cafeaua cu bune si cu rele. Ce trebuie sa stii si ce face diferenta. Cafeaua cu bune si cu rele – Cine poate incepe ziua fara o ceasca cu cafea? Putini sunt cei care vor raspunde afirmativ.

Considerata candva un viciu, cafeaua a trecut azi in categoria alimentelor sanatoase, care fac bine daca este consumata cu moderatie. Cu toate acestea vine si cu efecte secundare? Si daca da, care sunt acestea? Vorbim despre cafea cu bune si cu rele!

Cafeaua cu bune si cu rele. Ce trebuie sa stii si ce face diferenta

Sunt foarte putini cei care stiu ca in boabele de cafea prajita sunt cel putin 19 elemente dovedite a avea efect cancerigen. In realitate nu s-a constatat acest efect. In plus, cafeaua are in compozitie peste 2.000 de “ingrediente”, intre care si polifenoli antioxidanti, cu rol anticancerigen intens. Este foarte intereseant si important de mentionat ca pentru multi oameni, consumul zilnic de cafea este sursa principala de antioxidanti. Dar pentru a fi o bautura benefica, importanta este cantitatea zilnica pe care o bem si aici rezultatele studiilor sunt diferite, ceea ce mareste confuzia generala.

Desi se mentioneaza des legatura dintre cafea si cresterea tensiunii arteriale, unele studii de specialitate au concluzionat ca nu ar exista o legatura directa intre consumul moderat de cafea (sub 4 cesti de cafea/zi) si hipertensiunea arteriala si bolile coronariene. Pe de alta parte, in tari ca Grecia, unde consumul de cafea este mare, sunt si mai multe cazuri de hipertensiune arteriala.

Ajută și la diabet

In plus este dovedit ca un consum rational de cafea, poate fi un protector real impotriva diabetului de tip II mai ales in cazul femeilor si poate oferi un suport real in tratarea si depasirea perioadelor depresive. In plus cafeaua este un diuretic usor, un tonic digestiv veritabil si un stimulator al tranzitului intestinal. Si asta nu este tot. Cafeaua creste nivelul de energie, accelereaza si stimuleaza metabolismul si este benefica in cazul bolii Parkinson atat in atenuarea simptomelor cat si in prevenirea aparitiei bolii..

Dupa toate acestea trebuie spus ca exista si o parte … neagra in cafea si ca aceasta are, uneori, efecte secundare. Iata cateva din efectele negative ale cafelei:

stimularea ficatului sa produca mai mult colesterol

intensificarea simptomelor artritei reumatoide

osteoporoza

aparitia fibrochisturilor la nivelul sanului

malformatii congenitale daca este consumata in cantitati mari, in cursul sarcinii, mai ales in primele luni

efect diuretic

In concluzie, nu este deloc periculos sa bem cafea in cantitate moderata (1-2 cesti/zi). Trebuie sa avem insa grija la cantitatea de zahar, miere sau frisca adaugata, pentru a nu transforma cafeaua intr-o bomba calorica. Trebuie spus ca unele din beneficiile cafelei stau tocmai in doza de cafeina pe care aceasta o contine, astfel ca o cafea cu cafeina este superior celei decafeinizate.

Mai trebuie spus ca o cafea clasia, in ibric este cea mai sanatoasa alegere, urmata d ecafeaua la filtru si abia apoi de cafeaua de tip solubil si cea din care a fost extrasa cafeina.