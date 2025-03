Cafeaua face parte din viata noastra si este greu de conceput cum poti sa-ti incepi o zi fara o ceasca de cafea. Cafeaua nu este insa doar bautura necesara si ideala dimineata, ci si o cale foarte buna prin care iti poti accelea metabolismul si este un aliat pentru o silueta frumoasa, asta pe langa toate celelalte beneficii pentru sanatate, pe care le aduce.

Cafeaua crește metabolismul. Ce trebuie să știi

Practic nu se poate vorbi despre un mic dejun complet, fara o ceasca de cafea. Cafeaua este un extraordinar energizant, este un stimulent pentru celula nervoasa si o injectie cu vitalitate. Efectele sunt cu atat mai intense si mai bune, daca respecti orele de odihna si daca ai o dieta si un stil de viata sanatos. Efectele benefice ale cafelei, inclusiv capacitatea de a creste metabolismul fiind mult mai pregnante in cazul celor care au o viata echilibrata.

O ceasca de cafea cu o lingurita de zahar si doua linguri de lapte degresat are circa 50 de calorii

Raportat la acest numar de calorii, efectele combinate ale cofeinei asupra metabolismului si asupra organismului, in general, determina arderea suplimentara a 100 de calorii, ca urmare a efectelor pe care cofeina le produce.

Cafeaua determina cresterea activitatii intestinale si a ritmului cardiac, dar creste si activitatea functiei renale. In plus stimuleaza secretia de saliva si creste reactivitatea musculara. Prin toate acestea determina cresterea consumului energetic si stimuleaza arderea grasimilor. Mai mult cofeina are capacitatea de a simula punerea in circulatie a celulelor adipoase „sechestrate” in depozite. Exact aceasta proprietate este cea care face din cofeina unul din ingredientele esentiale in compozitia cremelor eficiente in combaterea celulitei.

Doza ideala – trei cesti (nu cani!) pe zi

Cofeina are si cateva proprietati benefice, colaterale

Trei cesti de cafea pe zi sunt doza ideala pentru un adult activ, care are un regim de viata echilibrat. Cele trei cesti de cafea nu sunt doar un stimulet pentru metabolism, ci si o exceptionala sursa de potasiu. Potasiul este mineralul care pe langa alte efecte pozitive il are si pe acela de a contribui la eliminarea toxinelor.

Mai mult potasiul este un mineral fundamental pentru activitatea cardiaca, asa ca bauta in cantitati optime cafeaua este un veritabil tonic cardiac. Bogata in antioxidanti foarte valorosi cafeaua este benefica pentru ficat si rinichi. Aceasta nu doar ca stimuleaza activitatea acestor organe, dar le ajuta in procesul de eliminare a rezidurilor si combate efectele radicalilor liberi, scrie Cuisine AZ.

Dar, trebuie bine inteles ca te poti bucura de toate aceste beneficii, inclusiv de capacitatea cafelei de a creste metabolismul, doar daca respecti limita celor trei cesti pe zi si daca ai o viata echilibrata.