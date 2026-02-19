19 februarie , 2026

Cadoul de la soț care a speriat-o pe Minodora. Artista are o colecție de 250 de parfumuri

Minodora a dezvăluit că nu toate cadourile primite de la soțul ei, Liviu Mihon, au fost pe placul său. Unul dintre daruri chiar a speriat-o, determinând-o pe artistă să îl dea imediat mai departe altcuiva.

Cântăreața consideră că partenerul său de viață nu se pricepe foarte bine la alegerea cadourilor. Potrivit Spynews, artista a vorbit despre două daruri primite de la soțul ei care au dezamăgit-o.

Cadourile care au dat greș

Unul dintre aceste cadouri a fost un set de cești. Deși nu a fost deloc pe gustul ei, cântăreața a ales să păstreze obiectele.

O soartă complet diferită a avut-o însă o statuie pe care Liviu Mihon i-a dăruit-o. Minodora a povestit că s-a speriat când a văzut-o, așa că a decis rapid să o ofere altcuiva, fără să stea pe gânduri.

Colecția impresionantă de 250 de parfumuri

Pe lângă muzică, Minodora are o altă mare pasiune, și anume cosmeticele. În special, artista este o colecționară de parfumuri.

Aceasta deține un număr impresionant de 250 de parfumuri, pe care le păstrează într-un loc special amenajat în camera sa.

Parfumul-amintire, neatins de ani de zile

În colecția sa vastă se găsește și un parfum cu o valoare sentimentală deosebită. Este vorba despre un produs pe care nu și-l permitea în urmă cu mulți ani, pe vremea când doar visa să devină o artistă cunoscută.

Cu toate că acum îl are, Minodora nu îl folosește. Artista îl păstrează neatins, ca o amintire prețioasă a drumului pe care l-a parcurs în carieră.

