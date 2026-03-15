Cel mai popular trend de machiaj al anului, buzele estompate, și-a făcut apariția pe covorul roșu la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film, pe 15 martie 2026. Tehnica, popularizată de makeup artistul vedetelor Nina Park, a fost adoptată de nume mari de la Hollywood, inclusiv de Emma Stone.

Ce înseamnă, de fapt, acest look?

Să fim serioși, am tot văzut în ultimii ani contururi de buze perfecte, trasate la milimetru. Ei bine, trendul acesta este exact opusul. Vorbim despre un contur difuz, estompat intenționat, care oferă buzelor un aspect plin, ultra-catifelat, ca de pernă. Este antiteza buzelor strict definite pe care le căutam în sezoanele trecute.

Iar ideea a prins rapid. După ce l-am văzut pentru prima dată la Premiile SAG, unde actori, producători și cineaști au îmbrățișat lookul, la Oscaruri vedetele încă își estompau conturul de buze.

Cum obții un machiaj ca la Hollywood

V-ați fi gândit că secretul stă într-un produs pe care îl aveți deja în portfard? Makeup artistul Katie Jane Hughes a explicat pentru Vogue la începutul anului că tehnica este surprinzător de simplă. „Este super lejer”, a spus ea.

Hai să vedem pașii. Începi cu „puțin bronzer cremos și întinde-l bine în pensulă”, sfătuiește Hughes. „Apoi plimbă acel bronzer pe conturul gurii, creând această aură arămie.” Practic, acest halou discret creează iluzia de volum. De aici, poți umple buzele cu nuanța de ruj preferată. Simplu, nu?

Vedetele care au purtat buze estompate

Emma Stone a optat pentru o nuanță de nude-maroniu, pentru un efect „buzele tale, dar mai bine” (machiaj realizat chiar de Park!). Dar lookul funcționează la fel de bine și când vrei ceva mai îndrăzneț. Actrița Jessie Buckley a demonstrat asta atât la Oscar, cât și la Premiile SAG, purtând o superbă nuanță de roșu aprins.

Pe lista fanilor acestui trend se mai numără Chase Infiniti și Chase Sui Wonders, Sarah Pidgeon, Mia Goth și Audrey Nuna. Inspirația este peste tot pe covorul roșu.

Un look simplu, dar de impact.

Produse recomandate pentru acest efect

E drept că tehnica e importantă, dar și produsele ajută. Pentru cine vrea să încerce acasă, iată câteva variante care funcționează perfect pentru a obține buze estompate:

