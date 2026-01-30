Bursucu, minus 22 kg în 6 luni – Secretul e o singură masă pe zi și o regulă brutală

22 de kilograme. Jos. În doar șase luni. Prezentatorul TV Bursucu a reușit o transformare pe care mulți o visează, ajungând la greutatea pe care o avea la 18 ani. Cum? Fără diete sofisticate sau injecțiile la modă, ci cu o disciplină de fier și o metodă radicală. Consecvența l-a dus de la 108 kilograme la 86, o cifră pe care nu o mai atinsese de o veșnicie, conform Csid.

„Nu mai mânca, Bursucule!”. Regula simplă care a topit kilogramele

Ambiția a fost totul. Bursucu nu a ținut o dietă anume, ci și-a impus o regulă de viață. Una singură. Fără excepții. „Mi-am schimbat puțin regimul de viață, pentru că a trebuit să fac o schimbare și am recurs la metoda nu mai mânca, Bursucule, că ai mâncat toată viața”, a declarat prezentatorul. Abordarea sa directă s-a tradus printr-un program alimentar drastic. O singură masă pe zi. Simplu, dar deloc ușor. „În momentul acesta, am reușit să pierd 22 de kilograme în total, în aproape șase luni. Și asta cu o singură masă pe zi”, a confirmat el.

Primele două luni, un chin. Meniu fix cu mușchi de vită

Începutul a fost un coșmar. Un test de voință. Meniul era fix și extrem de restrictiv, ducându-l la exasperare. „Primele două luni au fost mai complicate, pentru că am mâncat doar mușchi de vită, cu salată de rucola, roșii cherry și parmezan”, a mărturisit Bursucu. Repetiția l-a terminat psihic, dar nu l-a oprit. „Acum când văd mușchiul de vită, îmi vine înapoi. Dar a trebuit, pur și simplu, m-am ambiționat”, a adăugat el. A fost fundația succesului său.

Fără injecții pentru slăbit. Motivul surprinzător al lui Bursucu

Toată lumea vorbește de injecțiile de slăbit, dar Bursucu a mers pe calea grea. Motivul? Nu e vorba de principii, ci de ceva mult mai personal și neașteptat. El a ținut să fie clar. „Dacă aș fi făcut, aș fi spus cu mare drag. Nu sunt genul care să se ascundă”, a afirmat el. Adevărul este, de fapt, o fobie care îl blochează complet. Ironia sorții… „Mie mi-e frică de medici ca de orice pe lumea asta. Eu când văd acul leșin”, a explicat prezentatorul. Gândul de a se injecta singur, săptămână de săptămână, era de neconceput. „Dacă erau niște pastile pe gură le luam. Dar să stau să mă injectez singur, nu pot. Mi-e frică de ace”.

Alergare zilnică și zero zahăr. Ce a mai schimbat în rutina sa

Masa unică a fost completată de mișcare. Nimic complicat. Fără săli de forță, ci cea mai la îndemână formă de cardio. „Da. Alergare”, a spus el, preferând efortul în aer liber. A umblat și la zahăr, dar nu l-a eliminat de tot. A găsit un compromis. „Am mai renunțat la modul că acum bem băuturi cu zero zahăr. Tot ce e zero, că nu putem trăi fără. Dar în rest, mănânc o singură dată și atunci mănânc”, a concluzionat vedeta. Nu e prima oară când se luptă cu greutatea. A mai avut o tentativă cu un balon gastric, când a dat jos vreo 18 kilograme, dar metoda de acum pare să fie cea care i-a adus, în sfârșit, rezultatul dorit.