Brandul de lux Burberry a aterizat în Aspen pentru un eveniment exclusivist. Timp de patru zile, istoricul Hotel Jerome găzduiește un magazin pop-up unde clienții pot descoperi piese selecte. Printre acestea se numără chiar și stiluri de pe podiumul colecției de vară 2026, alături de piese clasice.

Lux și zăpadă în Aspen

Amplasat în camera Aspen Times a hotelului, spațiul efemer îmbină codurile vizuale ale casei de modă britanice cu peisajul montan și sporturile de iarnă. Oaspeții sunt întâmpinați de covoare cu celebrul imprimeu în carouri Burberry și de indicatoare inspirate de patinele de gheață. o lume de basm hibernal. Afară, atmosfera se transformă într-un decor de iarnă autentic, cu un patinoar învelit în modelul-semnătură al brandului și un bar care servește ciocolată caldă în pahare personalizate.

Ce găsești în magazinul efemer

Dar ce poți cumpăra, mai exact? Selecția este una atent curatoriată. Include piese de pe podiumul colecției de vară 2026, articole de ploaie din colecția Heritage, eșarfe și accesorii delicate. Mai mult, pop-up-ul are și o Galerie Polo dedicată, care oferă o gamă extinsă de culori pentru stilul de cămașă-semnătură al Burberry. Iar pentru o notă personală, un croitor va fi disponibil în weekend pentru a personaliza anumite eșarfe și trenciuri cu etichete ilustrate.

O strategie globală de takeover

Evenimentul din Aspen nu este deloc o întâmplare izolată. Face parte dintr-o serie de activări similare desfășurate în Statele Unite și Europa, prin care Burberry transformă temporar locații celebre. Înainte de Crăciunul de anul trecut, de exemplu, brandul a „îmbrăcat” fațada magazinului Bloomingdale’s din New York într-o eșarfă gigantică, iluminată, cu imprimeul său iconic. Tot acolo a preluat și spațiul pop-up rotativ „The Carousel”, creând o colecție capsulă exclusivă cu carouri roșii pentru categorii variate, de la femei și bărbați la copii, parfumuri și articole pentru casă.

De la fermele englezești la plajele din Ibiza

Vara trecută, brandul britanic și-a pus amprenta în locuri la fel de spectaculoase din Europa. A colaborat cu The Newt din Somerset, Anglia, o fermă funcțională de 2.000 de acri transformată în hotel de lux. Acolo, Burberry a creat un model personalizat de carouri folosind verdele-semnătură al domeniului, imprimeu care a fost tuns direct în gazonul terenului de crochet și a apărut pe șezlonguri. La polul opus, în Ibiza, la hotelul The Standard, celebrul imprimeu a fuzionat cu galbenul solar specific locației pentru umbrele, perne și șezlonguri. Un logo Burberry uriaș a fost pictat pe fundul piscinei, în timp ce o barcă numită „The Check Mate” plutea pe coastă. Serile erau animate de cocktailuri și DJ care mixau dintr-o cabină personalizată.

Aceste activări demonstrează o schimbare de tactică. Burberry nu se mai limitează la a vinde produse în magazinele clasice, ci creează experiențe complete, imersive, transformând locații iconice în adevărate ambasade temporare ale brandului.