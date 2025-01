Bunatati de iarna. Cele mai bune legume

Am alcatuit o lista cu cele mai bune legume, ideale in perioada rece a anului si binevenite in orice dieta care urmareste scaderea in greutate.

Cartofi. Aceste pretioase legume sunt pe nedrept condamnate pentru ca au un punctaj mare la indicele glicemic. Un studiu al nutritionistilor de la Universitatea din California arata ca un cartof pe zi nu saboteaza in niciun fel dieta, atat timp cat este gatit in mod sanatos, fiert sau la cuptor, si este inclus intr-o dieta sanatoasa unde aportul de calorii este tinut sub control. Mai mult, un cartof mediu are doar 110 de calorii. Carbohidratii si amidonul din cartof sunt cu atat mai pretiosi cu cat, in post, te abtii de la consumul de carne si lactate.

Conopida. Are doar 29 de calorii, in 100 de grame de leguma. Bogata in fitonutrienti, conopida este ideala mancata simpa, fiarta in aburi, coapta sau sub forma de supa si piure. Merge foarte bine cu nuca, seminte de floarea soarelui si dovleac, combinatiile fiind delicioase.

Kale. Desi pare o leguma exotica, in fapt este o ruda a verzei, apropiata de varza salbatica, de culoare verde intens. Kale (brassica oleracea) este foarte bogata calciul, luteina, vitaminele A, C, K, E si fier. Toate acestea o fac ideala in perioada rece a anului. Kale contine si mangan, beta-caroten si o cantitate importanta de vitamina C. Varza salbatica consolideaza sistemul imunitar, iar fitochimicalele naturale pe care le contine protejeaza impotriva cancerului. Bogata in antioxidanti, varza kale este mai placuta la gust decat varza clasica si se preteaza foarte bine in supe si mancaruri, dar este delicioasa in salate unde kale se poate manca cruda. Practic, poti folosi perfect kale in toate retetele, in locul spanacului, diferenta fiind ca poti gasi kale proaspata in marile magazine, in timp ce spanacul este disponibil doar conservat.

Dovleacul. Aceasta este o leguma de toata lauda. Accesibil toata iarna si foarte versatil, dovleacul este perfect ca leguma de baza pentru supe, soteuri sau diverse salate. Nu in ultimul rand este binevenit in preparate dulci, pentru aportul sau de calorii foarte mic.

Din pacate este prea putin folosit, dar daca il vei introduce in meniu vei salva foarte multe calorii. 100 de grame de dovleac au doar 40 de calorii si o multitudine de beneficii pentru sanatate. Supa de dovleac si salata de dovleac copt – mancare cu putine calorii.

Varza de Bruxelles. Ideala ca leguma de iarna, varza de Bruxelles este o sursa minuata de fibre si vitamine, totul pentru foarte putine calorii, doar 50 in 100 de grame. Varza de Bruxelles face parte din categoria legumelor dulci, care satisfac nevoia de dulce, fara angoasele caloriilor si cu beneficiile pe care le aduc vitaminele A, C si K, pe care varza de Bruxelles le contine din plin.