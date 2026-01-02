Compania BTL Hong Kong organizează un summit regional de frumusețe intitulat „Mindful Beauty” în Phu Quoc, Vietnam, în 2025, care va reuni aproximativ 300 de medici și vedeta Linda Chung. Evenimentul își propune să explore tendințele moderne în medicina estetică și să promoveze o abordare conștientă a frumuseții, potrivit Rutland Herald.

Summit-ul „Mindful Beauty” va avea loc în stațiunea tropicală Phu Quoc din Vietnam și va constitui una dintre cele mai mari conferințe de medicină estetică din regiunea Asia-Pacific din acest an. Participanții vor avea ocazia să exploreze cele mai noi tehnologii și tehnici în domeniul tratamentelor estetice non-invazive.

Linda Chung, invitată specială la eveniment

Actrița și cântăreața din Hong Kong Linda Chung va fi prezentă ca invitată specială la summit. „Sunt încântată să fac parte din această inițiativă care promovează o abordare echilibrată și conștientă a frumuseții”, a declarat Linda Chung într-un comunicat oficial.

Prezența vedetei la eveniment subliniază importanța pe care industria o acordă promovării unei imagini sănătoase despre frumusețe și procedurile estetice. Linda Chung este cunoscută pentru advocacy-ul său în favoarea acceptării de sine și a unei abordări naturale a frumuseții.

Agenda științifică și tehnologiile prezentate

Cei 300 de medici participanți vor avea ocazia să asiste la prezentări despre cele mai recente inovații în tecnologia BTL. Agenda include demonstrații live, workshop-uri practice și sesiuni de training pentru profesioniștii din domeniul medicinei estetice.

Evenimentul va pune accent pe tratamentele non-invazive și pe tehnologiile care oferă rezultate naturale. Specialiștii vor discuta despre tendințele actuale în conturarea corporală, rejuvenarea facială și tratamentele de întinerire fără intervenții chirurgicale.

Phu Quoc, destinația selectată pentru summit

Alegerea insulei Phu Quoc din Vietnam ca locație pentru summit nu este întâmplătoare. Această destinație tropicală oferă un cadru ideal pentru o conferință dedicată conceptului de „frumusețe conștientă”, combinând luxul cu elementele naturale.

Insula vietnameză a devenit în ultimii ani o destinație preferată pentru evenimente corporative de anvergură din Asia. Infrastructura modernă și facilitățile de lux fac din Phu Quoc locația perfectă pentru un eveniment care reunește profesioniști din întreaga regiune.

Impactul asupra industriei de medicină estetică

Summit-ul BTL Hong Kong vine într-un moment în care industria medicinei estetice din Asia-Pacific înregistrează o creștere semnificativă. Cererea pentru tratamente non-invazive a crescut cu peste 25% în ultimii trei ani în această regiune.

Evenimentul va facileta schimbul de experiențe între specialiștii din diferite țări asiatice și va contribui la standardizarea practicilor în medicină estetică. De asemenea, va promova o abordare mai etică și responsabilă în acest domeniu medical în plină expansiune.

Tehnologia BTL în medicina modernă

BTL este recunoscută la nivel global pentru dezvoltarea unor tehnologii medicale inovatoare, în special în domeniul tratamentelor estetice non-invazive. Compania a investit considerabil în cercetare și dezvoltare pentru a oferi soluții sigure și eficiente.

Tehnologiile BTL sunt utilizate în prezent de peste 15.000 de specialiști din întreaga lume. Compania continuă să extindă prezența în regiunea Asia-Pacific, unde observă o cerere tot mai mare pentru soluțiile sale medicale avansate.