Fabrique, brutăria artizanală suedeză fondată în 2008, își continuă expansiunea rapidă în New York, odată cu deschiderea unei noi locații în Manhattan. Afacerea de familie a ajuns astfel la un total de 32 de brutării, dintre care 22 sunt în Suedia, șapte în Londra și trei în metropola americană.

Parteneriate cu lumea modei

V-ați fi gândit vreodată că o brutărie poate deveni partenerul preferat al caselor de modă? Ei bine, Fabrique a reușit. În timpul Săptămânii Modei de la New York, brutăria a furnizat micul dejun la prezentarea Carolina Herrera, oferind produse de patiserie suedeze și pâine cu maia echipei directorului de creație Wes Gordon și invitaților săi. Și nu s-au oprit aici.

În februarie, pâinea lor – inclusiv cea de secară daneză, baghetele și faimoasele chifle cu cardamom – a fost servită la cina Sotheby’s Old Masters. Mai nou, Fabrique a încheiat un parteneriat cu brandul de lux suedez Toteme. Cum vine asta? oferă fursecuri gratuite clienților din cele două magazine ale brandului din New York, dar și din locațiile din Stockholm și Londra.

„În Suedia, avem șapte feluri diferite de fursecuri, așa că pregătim mici fursecuri pentru ca Toteme să le ofere în magazinele lor din Londra și New York. Este o colaborare frumoasă și un nou mod de a face cunoscut brandul nostru”, a declarat David Zetterström, co-fondator alături de soția sa, Charlotta.

Filosofia din spatele succesului

Dincolo de cifre și colaborări spectaculoase, la bază stă o idee simplă. David Zetterström a explicat viziunea lor: „Vrem să fim această brutărie artizanală de cartier în care poți avea încredere în brutarii tăi, unde poți merge în fiecare dimineață să-ți iei pâinea.”

Această mentalitate i-a ghidat în toate parteneriatele. Zetterström a adăugat că Fabrique alege să se alinieze cu cei care au „cele mai bune produse posibile” și care împărtășesc valorile de bază ale măiestriei de înaltă calitate. Un exemplu concret este colaborarea de lungă durată cu revista Monocle.

„Ne place să lucrăm cu alte branduri artizanale. Când am început să ne extindem în Londra [la sfârșitul anului 2012], la foarte scurt timp după aceea am început să lucrăm cu revista Monocle, care a deschis o mică cafenea [The Monocle Café] și căreia îi furnizăm produsele noastre de patiserie și pâinea de atunci”, a povestit el.

Alte colaborări de-a lungul anilor au inclus nume precum Selfridges și Fortnum & Mason în Londra.

Creștere organică și recunoaștere regală

Un detaliu deloc de neglijat este că întreaga creștere a companiei a fost organică, fără investiții externe. De la o brutărie de cartier cu cuptor pe vatră de piatră în Stockholm, Fabrique a devenit un nume internațional, cunoscut pentru pâinea cu maia și produsele de patiserie suedeze.

Angajamentul pentru ingrediente de excepție și relația strânsă cu producătorii locali (inclusiv o moară din nordul statului New York care reproduce calitatea cerealelor din Suedia) le-au adus o recunoaștere de top.

În 2024, compania a primit titlul de „Furnizor al Curții Regale a Suediei”.

Pe bune, o performanță remarcabilă.

Planuri de viitor

Iar planurile nu se opresc aici. Zetterström a confirmat că intenționează să deschidă încă o locație în New York. În plus, lucrează la proiecte speciale cu noi parteneri creativi pentru a lansa produse exclusive.

Numai că cea mai interesantă noutate este poate alta. Fondatorii vor să deschidă porțile brutăriilor pentru comunitate, inclusiv pentru cei din industria modei, organizând cursuri pentru a-i învăța despre procesul de coacere. O mișcare inteligentă pentru a consolida și mai mult legătura cu publicul lor.