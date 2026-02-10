Brooklyn șterge tatuajul pentru David. Răspunsul tatălui pe Instagram

Un gest radical. Așa poate fi descrisă decizia lui Brooklyn Beckham de a șterge un tatuaj dedicat tatălui său, legendarul David. O mișcare care pare să dinamiteze orice șansă de împăcare și care vorbește de la sine, potrivit Cancan.

Fiul cel mare al clanului Beckham, acum în vârstă de 26 de ani, a acoperit un tatuaj-simbol, un omagiu clar pentru faimosul său tată. Gestul, observat recent în Los Angeles pe când era cu soția sa, actrița Nicola Peltz (31 de ani), pare a fi ultimul episod dintr-o saga de familie tensionată, conform The Sun. O saga care se desfășoară în spatele ușilor închise.

„A vrut să dispară”. Durerea din spatele gestului radical

Nu a fost un capriciu, ci o mișcare calculată. Brooklyn a șters de pe braț cuvântul „Tata”, un simbol al respectului de altădată. Gata. O sursă din apropierea sa a confirmat că a apelat la un tratament cu laser pentru a-l îndepărta. De ce? „A vrut să dispară”. Durerea pare să fie motivul real, Brooklyn acuzându-și familia că a livrat presei povești negative despre el și soția lui. „Simte atât de multă durere și suferință, încât nu ar fi sincer să păstreze un astfel de omagiu pe corpul său”, a adăugat sursa. Pentru el, cerneala aceea era o minciună.

Reacția lui David: un omagiu printre ghetele de fotbal

În timp ce Brooklyn își ștergea trecutul de pe piele, David Beckham (50 de ani) a ales o altă cale. A celebrat amintirile. La scurt timp după apariția știrii, fostul fotbalist a postat pe Instagram un omagiu. Coincidență? Puțin probabil. David și-a etalat colecția impresionantă de ghete de fotbal din cariera sa la Manchester United și Real Madrid, iar pe multe dintre ele erau inscripționate, ca de obicei, numele copiilor săi: Brooklyn, Romeo (23), Cruz (20) și Harper (14). Numele lui Brooklyn era acolo, vizibil. Un mesaj clar: pentru el, fiul său încă face parte din istorie.

Nu doar tatăl a fost șters. Victoria, următoarea pe listă

Dar nu doar David a fost vizat. Ruptura pare mai adâncă. Aceeași sursă susține că tânărul a acoperit și un tatuaj de pe piept dedicat mamei sale, Victoria Beckham. Ironia sorții… pe brațul drept, cuvintele „Te iubesc, Bust” încă se zăresc, deși tot mai șterse. „Buster” era porecla dată chiar de David. Acum, e doar o umbră a legăturii lor, cândva de invidiat.

Împăcare cu condiții? Viitorul incert al familiei

Există vreo cale de întoarcere? Surse din anturajul lui David și Victoria spun că părinții ar fi dispuși să facă pace cu fiul lor și cu Nicola. Dar nu oricum. Se pare că împăcarea vine la pachet cu o condiție fermă impusă lui Brooklyn. Care anume? Asta rămâne un mister. Până una-alta, conflictul mocnit din cea mai faimoasă familie a Marii Britanii se poartă în văzul tuturor, prin postări pe Instagram și ședințe la salonul de tatuaje.