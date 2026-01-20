21 ianuarie , 2026

Brooklyn Beckham, atac în 6 pagini: Război total cu David și Victoria

Brooklyn Beckham, atac în 6 pagini: Război total cu David și Victoria

Autor - Lavinia Ciofu
4 min.

Ruptură totală. Brooklyn Beckham a spus tot. A lansat un atac dur, fără precedent, direct la adresa părinților săi, celebrii David și Victoria. Fiul cel mare al cuplului a publicat o declarație-șoc de șase pagini în care a rupt orice punte de legătură, scoțând la iveală o lume a manipulării și o imagine publică construită cu forța. Scrie Dailymail.

Scandalul a explodat luni seara. Tânărul de 26 de ani a postat pe Instagram un text interminabil. Acolo și-a acuzat părinții că i-au dictat viața și au încercat non-stop să-i distrugă căsnicia cu Nicola Peltz. Informațiile, preluate imediat de Dailymail, apar exact când un clip video mai vechi a reapărut pe internet, considerat de fani dovada clară a unor tensiuni ascunse de ani de zile.

Clipul care a turnat gaz pe foc

Un moment anume face acum înconjurul internetului. A fost surprins în 2023, la premiera documentarului Netflix „Beckham”. Filmarea îi arată pe David și Victoria pozând, zâmbitori, lângă Brooklyn. Apoi, fiul lor întinde mâna în afara cadrului, chemând-o pe soția sa, Nicola, să li se alăture. Actrița se apropie ezitant, vizibil stânjenită, cu o față de piatră, și pare că le aruncă socrilor o privire tăioasă. Atât. Comentariile fanilor au explodat imediat. „Poți tăia atmosfera cu un cuțit.”, a scris cineva, în timp ce altcineva a remarcat: „Putea fi umărul Victoriei mai rece?”. Coincidență? Puțin probabil, mai ales având în vedere ce a urmat din partea lui Brooklyn.

Beckham, 50 ani, despre fiul de 26: „Copiii fac greșeli". Brooklyn: „Nu vreau împăcare"

Acuzații grave: Nuntă sabotată, umilință în public

Brooklyn susține în declarația sa că problemele sunt vechi. Și adânci. „Părinții mei au încercat la nesfârșit să-mi distrugă relația încă dinainte de nuntă, și nu s-au oprit.”, a scris el. O acuzație extrem de dură o vizează direct pe mama sa. Se pare că Victoria, care are propriul brand de modă, ar fi anulat crearea rochiei de mireasă a Nicolei „în al unsprezecelea ceas”, lăsând-o pe aceasta să caute disperată o altă soluție.

Umilința maximă a venit, însă, chiar la nuntă. Brooklyn povestește cum primul dans cu soția sa a fost pur și simplu furat. „În fața celor 500 de invitați, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde trebuia să fie dansul meu romantic cu soția mea, dar în schimb mă aștepta mama să danseze cu mine. A dansat foarte nepotrivit pe mine, în fața tuturor.” A fost prea mult. „Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau umilit în toată viața mea.”, a adăugat el. Tocmai acest incident i-a făcut pe el și pe Nicola să-și reînnoiască jurămintele anul trecut, de data asta singuri, fără familie, doar pentru a avea amintiri frumoase.

„Brandul Beckham, mai presus de familie”

Care e mărul discordiei? În viziunea lui Brooklyn, obsesia pentru imagine. „Familia mea prețuiește promovarea publică și contractele de imagine mai presus de orice. Brandul Beckham este pe primul loc.”, a tunat fiul cel mare. A dat și un exemplu concret: de ce a lipsit de la ziua tatălui său, când acesta a împlinit 50 de ani. Brooklyn spune că a zburat la Londra special pentru eveniment, dar cererile lui repetate de a-l vedea pe David în privat au fost pur și simplu ignorate. Într-un final, tatăl său a acceptat. Cu o condiție. „Când a fost în sfârșit de acord să mă vadă, a fost cu condiția ca Nicola să nu fie invitată. A fost o palmă peste față.”, a mărturisit el. Ironia sorții… imaginea familiei perfecte de pe rețelele sociale era, de fapt, doar o fațadă.

Brooklyn Beckham îi interzice părinților să îl contacteze direct

Fără cale de întoarcere. „Sunt liber pentru prima dată”

Cât despre viitor, Brooklyn a fost tranșant. Nu mai e loc de împăcare. Deloc. „Nu doresc să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, mă apăr singur pentru prima dată în viață.”, a scris el, dezvăluind că a crescut cu „o anxietate copleșitoare” care, ca prin minune, a dispărut de când s-a îndepărtat de ei. Ruptura a fost atât de totală încât, la un moment dat, orice comunicare trecea exclusiv prin avocați; surse citate de presa britanică spun că Brooklyn le-a cerut părinților să-l contacteze doar așa. Acum, el susține că și-a găsit în sfârșit „pacea și ușurarea”. Sfârșit de capitol. Unul extrem de dureros pentru una dintre cele mai faimoase familii de pe planetă.

