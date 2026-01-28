Brittney Griner – vindecarea după 10 luni în Rusia și cum fiul de 18 luni i-a dat un scop

A fost în iad. Și s-a întors. După coșmarul detenției din Rusia în 2022, starul WNBA Brittney Griner și-a găsit vindecarea într-un loc neașteptat: liniștea casei sale. Fără camere. Fără microfoane. Doar pace.

Într-o discuție cu revista People, sportiva și soția ei de șase ani, Cherelle, au povestit cum au reușit să pună piesele la loc. Soluția? Surprinzător de simplă. S-au deconectat de la tot și au învățat să trăiască din nou, încet, în sanctuarul pe care și l-au creat acasă.

„Am îmbrățișat ritmul lent”: Refugiul din spatele ușilor închise

Liniștea a fost leacul. A fost valabil și pentru soția ei, Cherelle, aruncată brusc în centrul atenției publice. Cherelle Griner, 33 de ani, a recunoscut că vindecarea a început abia când a putut apăsa pe „off”. „Sincer, cred că pentru mine, personal, grija de sine a însemnat să pot pur și simplu să opresc totul”, a explicat ea.

Și Brittney (35 de ani) a simțit aceeași nevoie de izolare. O nevoie profundă. După luni întregi în care fiecare gest i-a fost disecat sub microscop, întoarcerea acasă a însemnat pur și simplu revenirea la o viață normală. „Nu am avut nevoie de nimic mai mult decât să fiu între cei patru pereți ai mei cu familia și să mă bucur de pace, fără zgomot exterior”, a completat Cherelle. A fost o decizie mutuală, neplanificată. O reîntoarcere la esență. „Am îmbrățișat pur și simplu ritmul lent și constant al casei noastre și al propriilor noastre voci, fără a mai auzi nimic altceva.”

Soția, forțată în lumina reflectoarelor: „Nu era habitatul meu natural”

Ironia sorții… Cât timp baschetbalista era închisă, Cherelle a devenit fața publică a luptei pentru eliberarea ei, vorbind cu presa și negociind cu politicienii. O postură total nefirească pentru ea.

„A trebuit să fiu activă pentru atât de mult timp într-un mod care nu era habitatul meu natural, pentru că BG este în mod normal cea din fața camerelor, nu eu”, a recunoscut Cherelle. Această inversare de roluri a costat-o. Nevoia ei de a face un pas în spate era la fel de mare ca a soției sale. Pauza de la nebunia mediatică nu era un moft, ci o necesitate absolută pentru a-și reface sentimentul de siguranță.

Liniștea spulberată de un zâmbet. Cine este Bash, fiul de 18 luni

Dar liniștea lor a fost spulberată. În cel mai bun mod posibil. A apărut Bash, fiul lor care are acum 18 luni, și a dat totul peste cap.

Gata cu tăcerea absolută.

„O, Doamne, e mult”, a recunoscut Brittney râzând. „Înțeleg de ce toată lumea își ia adio de la somn, mai ales la început, dar este atât de plin de satisfacții. Vin acasă, el zâmbește. Ziua mea devine pur și simplu bună atunci.” Chiar dacă sezonul competițional o ține departe de casă, fiecare secundă petrecută cu micuțul Bash valorează enorm și îi redefinește complet prioritățile.

„El e motivul meu”. Cum a regăsit Brittney Griner un nou scop în viață

Bash a devenit centrul lumii sale. Anul trecut, la o conferință de presă, băiețelul a avut o apariție adorabilă, iar Brittney Griner a oferit poate cea mai sinceră declarație despre noua ei motivație. „El este motivul meu”, a spus ea, vizibil emoționată.

Ce însemna asta? Că a existat un moment de cumpănă. Un punct în care se întreba, sincer, de ce mai luptă. „Ajungeam într-un punct în care mă întrebam, sincer, care este motivul meu? Și apoi a apărut el și da, el este motivul meu.” Acum, totul are un scop. Fiecare antrenament, fiecare meci, fiecare sacrificiu este pentru el. „Tot ce fac este pentru el. Vreau să-i asigur cele necesare și să-i arăt calea corectă de a face lucrurile.”