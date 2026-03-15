Actrița Britt Lower a ajuns săptămâna trecută la Roma. Vedeta din serialul „Severance” a fost invitata specială la prezentarea colecției Valentino Fall 2026, un eveniment exclusivist găzduit de istoricul Palazzo Barberini. Iar apariția ei a fost una memorabilă.

Un look atemporal

Pentru show, actrița și stilista sa, Rose Forde, au ales un trenci ca piesă centrală a ținutei, completat de o pereche de cizme înalte, cu aplicații prețioase. O alegere deloc întâmplătoare, după cum povestește chiar Britt.

„Am fost amândouă atrase imediat de acest trenci, părea atemporal; culoarea, gulerul s-au remarcat”, spune Lower. „Împreună cu aceste cizme, totul se simte proaspăt și plin de bucurie.”

Inspirația David Bowie

Colaborarea cu stilista Rose Forde este una specială, bazată pe o admirație comună. Dar cum ajung la look-ul perfect? Ei bine, au o metodă cel puțin interesantă. Colaborarea îi „amintește de lucrul cu un designer pe un platou de filmare”, mărturisește actrița.

„Rose și cu mine ne-am apropiat inițial datorită dragostei noastre pentru David Bowie și, ori de câte ori suntem în dubiu, ne întrebăm: «Ei bine, ce ar alege Bowie?». Și găsim răspunsul. Privim la marea sa moștenire de stil și jovialitate ca la Steaua noastră Polară.”

O apariție ca-n filmele lui Fellini

Atmosfera Romei a completat perfect ținuta Valentino. „Asemenea orașului în care ne aflăm, un design Valentino este încărcat de istorie, așa că simți asta când aluneci în hainele lor”, explică Britt. Ba chiar se simțea ca un personaj desprins din cinematografia italiană. „În paleta Valentino, simt că ies dintr-un film de Fellini. A plouat toată dimineața aici, la Roma, iar saturația culorilor din arhitectură este delicioasă.”

Look-ul a fost completat de machiajul realizat de Zoe Taylor și de coafura semnată de soțul ei, hairstylistul Kenna Kennor. Părul roșcat al actriței a jucat și el un rol important. „Culoarea și tunsoarea mea joacă mereu un rol în decizia mea de stil. Părul meu este mai lung acum, așa că am fost dispusă să-l port desfăcut. Și a fost captivant să-mi văd părul roșcat pe fundalul texturii și strălucirii acestui trenci”, a mai spus ea.

Roma, la pas

Dincolo de prezentarea de modă, Britt Lower a profitat de timpul petrecut în capitala Italiei pentru a explora. Pe lista ei s-au aflat mâncarea bună, cum ar fi un risotto cu fenicul și morcov, dar mai ales plimbările lungi.

Are un mic ritual. „Ori de câte ori ajungem într-un oraș nou, soțul meu și cu mine alegem o treabă de rezolvat la distanță de mers pe jos și pornim imediat într-o drumeție lungă prin oraș”, povestește actrița. „Observăm felul în care oamenii se agită pe străzi. Mergem adesea la magazinele de vechituri pentru a vedea la ce comori au renunțat oamenii. Aici, la Roma, am ales un magazin de aparate foto, cu Panteonul în drum (uau, domul de beton – nearmat de la construcția sa în 125 d.Hr.), pentru a cumpăra niște film Polaroid.”

Călătoria Valentino a actriței nu s-a încheiat însă la Roma. Imediat după, ea a plecat spre festivalul SXSW pentru premiera noului său film, „Sender”, unde va purta din nou o creație a casei de modă. „Așa că experiența de la show-ul de aici, din Roma, pare a fi sincronizarea perfectă”, a concluzionat ea.