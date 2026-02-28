BRIT Awards 2026 Marcheaza o Schimbare Majora pentru Artistele Feminine

Celebritățile din lumea showbizului au pășit sâmbătă pe covorul roșu la cea de-a 46-a ediție a Premiilor BRIT, organizată pentru prima dată în istorie la Manchester. Maya Jama, Olivia Dean și Harry Styles s-au numărat printre vedetele care au adus strălucirea la Co-op Live, în cea mai importantă seară a muzicii britanice, conform Dailymail.

Prezentatoarea „Love Island”, Maya Jama, în vârstă de 31 de ani, a atras toate privirile într-o rochie albă cu paiete, amintind de stilul lui Marilyn Monroe. Potrivit Dailymail, evenimentul s-a desfășurat în noua arenă a orașului, o investiție de 365 de milioane de lire sterline, marcând o schimbare majoră după ani de zile în care gala a avut loc la Londra.

Parada ținutelor pe covorul roșu

După ce a obținut cinci nominalizări, Olivia Dean, în vârstă de 26 de ani, și-a făcut apariția într-o rochie galbenă cu imprimeu floral de la Loewe. Harry Styles, 32 de ani, și Rosalia, 33 de ani, au purtat ținute Chanel. Fostul membru One Direction, care urmează să aibă o revenire importantă pe scenă cu un recital, a optat pentru un costum în dungi.

Rosalia a impresionat într-un ansamblu dramatic format dintr-un top și o fustă cu pene, în timp ce Mabel, 30 de ani, a ales o rochie vaporoasă de culoare turcoaz. Pe covorul roșu au apărut și Sharon Osbourne, 73 de ani, și fiica sa Kelly, 41 de ani, pregătite să accepte un premiu în memoria lui Ozzy Osbourne.

Nominalizări dominate de femei și reacții emoționante

Ediția din 2026 aduce o schimbare importantă, cu 70% dintre nominalizări mergând către artiste femei sau non-binare, după ce în 2023 lista pentru Artistul Anului a fost exclusiv masculină. Lola Young, 24 de ani, și Olivia Dean, 26 de ani, conduc topul cu câte cinci nominalizări fiecare.

Lola Young a reacționat la aflarea veștii: „Cinci nominalizări la BRIT, cum este posibil așa ceva? Am visat la asta de o mie de ori, așa că sunt oarecum convinsă că ceasul meu deșteptător este pe cale să mă trezească. Serios, înseamnă atât de mult pentru mine. Sunt atât de recunoscătoare pentru acest moment și pentru că sunt nominalizată alături de ceilalți nominalizați incredibili.”

Olivia Dean, care va și cânta în cadrul ceremoniei, a declarat în ianuarie: „Să trec de la a fi o elevă a Școlii BRIT în public la a fi artist pe scenă 10 ani mai târziu este cu adevărat o nebunie și sunt atât de entuziasmată să-i văd pe toți la Manchester.”

Raye, care anul trecut a stabilit un record cu șase premii câștigate într-o singură seară, a fost recunoscută într-o singură categorie anul acesta. Ea va urca pe scenă pentru un recital și a transmis: „Suntem atât de recunoscători Premiilor BRIT pentru că ne-au primit din nou pe scena lor. Eu și trupa suntem foarte entuziasmaști. Cu mult drag, Raye.”

Omagiu pentru Ozzy Osbourne, o legendă a rockului

Regretatul Ozzy Osbourne va fi onorat postum cu Premiul pentru Întreaga Carieră. Liderul trupei Black Sabbath, care a murit în iulie anul trecut la 76 de ani, va fi celebrat pentru impactul său asupra muzicii la nivel mondial. Gala se va încheia cu un tribut rock condus de Robbie Williams.

Momentul, curatoriat chiar de soția lui Ozzy, Sharon, va include un aranjament special al piesei „No More Tears”. Alături de Robbie Williams vor urca pe scenă chitaristul lui Ozzy, Zakk Wylde, precum și Adam Wakeman, Robert Trujillo și Tommy Clufetos. Stacey Tang, președinta comitetului BRIT Awards 2026, a afirmat: „Ozzy Osbourne a fost o forță uriașă în muzica modernă. Posedând o voce inconfundabilă și o prezență unică, el a remodelat sunetul și spiritul rockului, inspirând generații de artiști care i-au urmat. Acest Premiu pentru Întreaga Carieră recunoaște o moștenire remarcabilă construită pe originalitate și influență durabilă, care continuă să conecteze fanii din întreaga lume.”

O nouă eră pentru BRITs. De ce s-a mutat la Manchester?

Mutarea evenimentului de la O2 Arena din Londra, unde s-a desfășurat din 2011, semnalează o nouă eră. O sursă a declarat: „Este oficial sfârșitul unei ere. Premiile BRIT au fost găzduite la Londra de la prima ceremonie din 1977, iar acum, pentru prima dată, vor avea loc în afara capitalei.”

Comediantul Jack Whitehall, în vârstă de 38 de ani, revine pentru a șasea oară ca prezentator. Acesta a studiat la Universitatea din Manchester și consideră orașul esențial pentru cariera sa. „Sunt atât de entuziasmat să revin pentru aceste Premii BRIT foarte speciale la Manchester, un loc care este atât de important pentru mine. Orașul în care mi-am început cariera în comedie, se simte ca o adevărată închidere de cerc să mă întorc pentru a găzdui această noapte istorică la Co-op Live, o locație care este la doar o aruncătură de băț de clubul de comedie unde mi-am susținut primul set de 10 minute cu toți acei ani în urmă”, a spus Whitehall. El a adăugat: „Sper să obțin câteva râsete în plus față de acea seară. Abia aștept.”

Decizia a fost salutată și de oficialii locali. Andy Burnham, primarul din Greater Manchester, a declarat: „Mutarea Premiilor BRIT din Londra este o lovitură masivă pentru Greater Manchester. După 48 de ani, este minunat că acest prestigios eveniment global este pe cale să ajungă în capitala britanică a muzicii și culturii.”