Brandul de lux Starlit a dat lovitura la Săptămâna Modei de la Paris cu o petrecere exclusivistă la Hôtel de Crillon. Evenimentul, descris de fondatoarea și directorul de creație Summer Starlit Prim drept „primul nostru eveniment foarte mare, cu multă tracțiune”, a generat deja un val de interes online. Modele în vogă precum Amelia Gray și Carmella Rose au fost prezente și s-au arătat extrem de interesate de colecție.

De la design interior la glam-ul Hollywood-ului

Povestea brandului este strâns legată de parcursul personal al fondatoarei. Crescând în California, ea a studiat inițial designul interior în San Francisco, dar și-a dat seama rapid că era pe un drum greșit. „La jumătatea drumului, mă întrebam: Ce fac? Adică, iubesc designul interior, dar cred că moda a fost întotdeauna ceva de care am fost atrasă toată viața”, a mărturisit Prim.

După cinci sezoane, fundația Starlit este adânc înrădăcinată în fascinația pentru designul de la mijlocul secolului trecut și pentru femeile pline de farmec de la Hollywood. „Totul este inspirat de glam-ul vechiului Hollywood. Gândiți-vă la Marilyn Monroe, Audrey Hepburn și Grace Kelly. Îmi place să le folosesc ca sursă de inspirație pentru fiecare sezon”, a explicat creatoarea. O altă sursă cheie de inspirație este bunica ei, o balerină profesionistă din New York. „Era cea mai glamuroasă femeie din lume. Fiecare colecție pe care o fac este foarte mult despre ea. Era aproape ca o Marilyn Monroe”, a adăugat ea. Iar obsesia mamei sale pentru antichități a condus-o pe Prim către lumea vintage, colecționând haine și studiind etichete și epoci.

Pene de struț și prețuri de mii de dolari

Dar cum arată, mai exact, estetica brandului? Până acum, aceasta a fost definită de o abordare strictă în alb și negru, o modalitate de a asigura o identitate atemporală. „Am vrut să o păstrez foarte lejeră și purtabilă pentru femei, unde piesa nu le copleșește, unde ele pot simți că strălucesc în haine”, spune Prim. Numai că, în urma feedback-ului, este gata să introducă mai multă culoare, începând cu câteva piese roz pal în colecția de toamnă 2026.

Una dintre semnăturile vizibile ale Starlit este utilizarea extensivă a penelor de struț. Acestea apar pe rochii, fuste mini, cape și diverse ornamente, fiind adesea piesa centrală a construcției. Rochia „drop waist feather dress”, integral acoperită cu pene, a devenit o piesă de bază a brandului.

Penele sunt și un factor clar de cost.

„Pana este una dintre cele mai scumpe părți ale articolului vestimentar. clar, cu cât sunt mai multe pene, cu atât va fi mai scump”, a precizat ea. O rochie mai scurtă cu pene poate costa între 1.800 și 2.200 de dolari, în timp ce o capă din pene este sub 3.000 de dolari. Iar o rochie de seară cu multe pene depășește 5.000 de dolari.

Femeia Starlit petrece până la 5 dimineața

Clienta Starlit, așa cum o vede Prim, nu caută piese sigure pentru ocazii speciale. Este o femeie confortabilă cu atenția și se îmbracă pentru a sublinia acest lucru. Pe bune, viziunea e clară.

„Este cool, este sexy. În acest univers al unui brand de glam Old Hollywood, nu vreau să fie o replică. Vreau să aibă acea latură modernă. Vreau să aibă acel sentiment că o fată poate ieși la petrecere până la 5 dimineața în timpul săptămânii modei și să se simtă în cea mai bună formă”, a detaliat creatoarea.

Planuri mari de la New York la Palm Beach

Dincolo de momentul parizian, planul de creștere al Starlit se bazează pe a oferi clientelor mai multe moduri de a interacționa cu brandul offline. Prim mizează pe trunk show-uri pentru a crește vânzările. „Am organizat un trunk show în New York în decembrie și, la sfârșitul unei singure seri, am vândut 17 piese”, a dezvăluit ea. Și cifrele confirmă strategia. Brandul plănuiește mai multe evenimente pop-up, cu Palm Beach și New York pe lista de priorități.

Pentru ea, a lăsa femeile să atingă materialele și să probeze siluetele este esențial. În online poți vedea o fotografie, dar în realitate lucrurile stau puțin diferit. „De la fotografii la a vedea materialul în persoană, chiar și la a proba piesele, se oferă o cu totul altă viziune asupra brandului odată ce ești aici, în persoană, să-l vezi”, a concluzionat ea.

Visul suprem un show la Paris

În spatele scenei, Starlit este încă o operațiune relativ mică (cu aproximativ 10 oameni), iar Prim rămâne implicată direct în toate procesele, de la alegerea materialelor la crearea moodboard-ului. Un alt obiectiv major pentru acest an este prezența pe covorul roșu și colaborarea cu celebrități.

Privind spre viitor, creatoarea intenționează să se extindă dincolo de ținutele de seară și să dezvolte o ofertă mai puternică de prêt-à-porter. Există, si, un potențial clar în zona de rochii de mireasă și couture personalizat. Numai că ambiția pe termen lung este alta: propriul show pe podium. Este precaută în privința momentului, dar nu vrea să aștepte la nesfârșit. „Poate că este prea îndepărtat să fie anul viitor, dar cine știe?”, a spus ea, recunoscând că „a avea un moment parizian ar fi cu adevărat uimitor.”