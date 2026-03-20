Brandul britanic de streetwear Hoodrich face pasul spre o nouă piață și lansează prima sa colecție de încălțăminte pentru bărbați. Lansarea are loc duminică, în Statele Unite, printr-un parteneriat exclusiv cu retailerul JD Sports, atât în magazinele fizice, cât și online.

Ce aduce noua colecție

Hai să vedem ce conține, mai exact, colecția de debut. Aceasta include o gamă de adidași și sandale, create pentru a completa linia de îmbrăcăminte a brandului. Piesa de rezistență este modelul Recon, un sneaker cu talpă groasă (chunky cupsole) care mizează pe materiale premium și un design aparte, la un preț accesibil de 100 de dolari.

Recon va fi disponibil în trei variante de culoare. Pe lângă adidași, linia include și două stiluri de sandale inspirate de peisajul urban. Întreaga linie de încălțăminte (dezvoltată în colaborare cu echipa de design de la Eastman) a fost gândită de fondatorul Jay Williams pentru a rămâne fidelă rădăcinilor mărcii.

Un pas firesc pentru brand

Fondatorul Jay Williams consideră că momentul este perfect. „Intrarea Hoodrich pe piața de încălțăminte este un pas firesc pentru brand și o oportunitate interesantă pentru continuarea creșterii globale”, a declarat acesta.

Dar ce înseamnă, pe bune, această mișcare? Bob Galvin, CEO-ul Iconix International, firma care a preluat un pachet majoritar de acțiuni la Hoodrich, explică strategia. „[Mișcarea] este o evoluție strategică a brandului și un răspuns direct la ceea ce au cerut clienții noștri”, a spus Galvin. „Această lansare ne permite să răspundem acestei cereri, oferind în același timp un produs care rămâne fidel ADN-ului Hoodrich – autentic, elevat și ancorat în cultură.”

De la 200 de lire la un imperiu

Iar povestea brandului este una spectaculoasă. Jay Williams a fondat Hoodrich în 2014, în Birmingham, Anglia, pornind de la motto-ul „From Nothing to Something” (De la nimic la ceva). A început afacerea cu doar 200 de lire sterline, vânzând tricouri direct din portbagajul mașinii sale.

Expansiune accelerată

Cifrele vorbesc de la sine.

Astăzi, Hoodrich este unul dintre brandurile de streetwear cu cea mai rapidă creștere, fiind distribuit în aproape 1.000 de magazine din 23 de țări. Numai că momentul cheie a venit recent, în noiembrie 2023, când firma de management de branduri Iconix International a achiziționat un pachet majoritar de acțiuni. Intrarea pe piața de încălțăminte din SUA marchează, astfel, o nouă fază de creștere și o accelerare a strategiei de expansiune globală.

O colecție pentru femei este si așteptată să urmeze, conform anunțului făcut de Hoodrich.