Chloé Bartoli, fondatoarea brandului de modă Éterne, se extinde într-o nouă zonă prin lansarea primei sale colecții de denim. Noua linie include, pentru început, trei stiluri distincte, disponibile în două nuanțe de indigo (deschis și mediu), iar prețul unei perechi se învârte în jurul sumei de 400 de dolari.

Colecția este deja disponibilă la retaileri de top precum Net-a-porter, Nordstrom, Moda Operandi, Fwrd, Bergdorf Goodman, Shopbop și Revolve.

O extensie naturală a brandului

Dar cum a ajuns brandul (fondat în 2020) la această decizie? Bartoli descrie intrarea în categoria denimului drept o „extensie naturală a garderobei Éterne”. Ea consideră că, după ce s-a concentrat pe piese esențiale, blugii erau elementul care lipsea din puzzle.

„De la început, brandul s-a axat pe crearea de piese esențiale, elevate, pentru fiecare zi – piese care formează fundația garderobei unei femei. Pe măsură ce brandul a evoluat și comunitatea noastră a crescut, denimul a devenit piesa lipsă care completează acea garderobă”, a declarat Chloé Bartoli.

Și nu este vorba doar de o lansare punctuală. Noua colecție marchează o schimbare de strategie pentru Éterne. „Denimul va continua să crească prin noi stiluri și spălări și reflectă o schimbare mai mare pentru noi – am evoluat de la un mic brand de piese de bază la o destinație completă pentru garderobă, aprofundând categoriile existente și introducând altele complet noi”, a mai explicat fondatoarea.

Un proces de creație deloc simplu

Chloé Bartoli, care se descrie drept o „mare iubitoare de denim”, a lucrat îndeaproape cu echipa sa pentru a perfecționa designul. Până la urmă, nu e deloc simplu să creezi perechea perfectă de blugi, nu-i așa?

„Ne-am luat timp să o dezvoltăm, deoarece denimul este incredibil de personal și tehnic. Trebuia să se simtă la fel de intenționat și rafinat ca tot ceea ce facem”, a spus ea.

Atenția la detalii a fost maximă. „Procesul a fost extrem de meticulos. La denim, totul se rezumă la potrivire și senzație, așa că am petrecut mult timp rafinând siluetele și testând țesăturile până când totul s-a simțit fără efort pe corp.”

Iar inspirația a venit din piese clasice, menite să reziste testului timpului. „Inspirația a fost înrădăcinată în denimul atemporal, iconic – genul de piese pe care le cauți an de an. Ne-am concentrat pe crearea unor forme clasice cu o sensibilitate modernă: linii curate, proporții flatante și spălări care se simt purtate, dar totuși elevate.”

Femeia Éterne și planurile de viitor

Încă de la început, Éterne s-a bazat pe „simplitate, calitate și stil fără efort”. Brandul se adresează unui anumit tip de clientă, pe care Bartoli o descrie ca fiind „încrezătoare și discretă – cineva care prețuiește piesele atemporale în detrimentul celor dictate de tendințe”.

O filosofie simplă, dar puternică.

„În cele din urmă, Éterne este pentru femeia care înțelege că cel mai puternic stil provine adesea din cele mai rafinate piese esențiale.”

Lansarea colecției de denim este doar începutul. Chloé Bartoli a confirmat că planurile de viitor sunt și mai ambițioase. „Aceasta este prima etapă a unei extinderi mai mari a categoriei pe care am planificat-o pentru 2026”, a conchis ea.