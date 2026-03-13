Ultimele articole

 

Brandul de suplimente Cymbiotika ajunge în peste 1000 de magazine Ulta

Brandul de suplimente Cymbiotika a încheiat primul său parteneriat cu un retailer de frumusețe, intrând în portofoliul Ulta Beauty. Produsele vor fi disponibile online începând de duminică. Ulterior, din 29 martie, acestea vor ajunge pe rafturile a peste 1.000 de locații fizice Ulta Beauty.

Frumusețea vine din interior

Gama selectată pentru Ulta include patru produse cheie, gândite să acționeze sinergic cu produsele de îngrijire topică: NAD+, Liposomal Glutathione, Liposomal Vitamin C și Magnesium Complex. Conceptul este simplu, dar eficient. Frumusețea nu se obține doar cu creme și seruri aplicate pe piele.

Durana Elmi, cofondator și director de operațiuni al Cymbiotika, explică viziunea companiei. „Formulele noastre lipozomale, susținute clinic, sunt concepute pentru a funcționa ca niște seruri interne – activând căi biologice pe care îngrijirea topică a pielii pur și simplu nu le poate atinge. Lansarea la Ulta Beauty ne permite să aducem educație, inovație și rezultate pe termen lung în domeniul frumuseții din interior, într-un mediu de încredere unde eficacitatea și știința contează cu adevărat.”

Viziunea este împărtășită și de retailer, care și-a extins mare oferta de produse de wellness în ultimii ani. Laura Beres, vicepreședinte de wellness la Ulta, a confirmat tendința. „Viitorul frumuseții este din ce în ce mai holistic, clienții căutând dincolo de produsele topice pentru a susține sănătatea pielii, vitalitatea și starea generală de bine din interior spre exterior. La Ulta Beauty, ne-am extins în mod atent sortimentul de wellness pentru a răspunde acestei schimbări, selectând mărci care combină știința solidă cu educația relevantă. Tehnologia inovatoare de livrare lipozomală a Cymbiotika și comunitatea sa loială fac din acest brand un partener convingător, în timp ce continuăm să ne ajutăm clienții să-și găsească starea de bine cu soluții noi și eficiente – inclusiv lansarea exclusivă a produsului NAD+ – și să definim mai departe intersecția dintre frumusețe și wellness.”

O strategie de expansiune agresivă

Intrarea în Ulta nu este un pas izolat pentru Cymbiotika. În luna octombrie a anului trecut, brandul și-a făcut debutul și în magazinele Target. Totuși, publicul vizat este complet diferit. Dar este oare același tip de client? Se pare că nu.

Durana Elmi a detaliat diferențele. „Este cu siguranță un consumator diferit. La Target, cumperi de toate pentru casă. Când te gândești la Ulta, este vorba despre pasionatul de frumusețe. Are nevoie de iluminator, vrea corectorul. Dar consumatorii de produse de înfrumusețare devin din ce în ce mai inteligenți, înțelegând acum că nu este vorba doar de aplicare topică.”

Finanțare de 25 de milioane de dolari de la vedete

Susțin aceste mișcări de piață și niște nume grele din showbiz. Expansiunea rapidă a fost alimentată de o rundă de finanțare de tip „seed” în valoare de 25 de milioane de dolari. Lista investitorilor este de-a dreptul impresionantă și include personalități precum David Grutman, John Summit, The Weeknd, Post Malone, Peggy Gou, Marshmello, Steve Aoki, Ryan Tedder, Alesso, Peso Pluma, Dr. Jason B. Diamond și frații Jonas.

Scopul acestei finanțări nu a fost doar obținerea de capital, ci și asocierea cu persoane influente care cred cu adevărat în produse. „Obiectivul din spatele rundei de finanțare a fost doar să stimulăm acoperirea din partea unor persoane influente. A fost uimitor. Ca brand, am reușit să le permitem să-și spună povestea în mod autentic. Nimic din ce facem cu ei nu a fost plătit. Totul a fost organic,” a precizat Elmi.

Dincolo de retail, Cymbiotika își extinde prezența și în sectorul ospitalității de lux. Anul trecut a marcat deschiderea Cymbiotika Wellness Café în cadrul hotelului Fontainebleau din Las Vegas. Acolo, oaspeții se pot bucura de smoothie-uri, sucuri, boluri de açaí, iaurturi, salate și wrap-uri care includ în rețete suplimentele brandului, completând astfel experiența de wellness.

