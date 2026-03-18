Brandul de frumusețe Bob Beauté a aterizat în Marea Britanie, promițând să pună capăt rutinelor mult prea complicate. Lansarea se face exclusiv la Harvey Nichols, cu un nou stand în magazinul emblematic din Knightsbridge, dar și cu o ofertă completă online. În spatele mărcii se află influencerița norvegiană Gine Margrethe, care a decis că e timpul pentru o nouă abordare.

O filozofie anti-complicare

După ani de colaborări cu case de lux din industria frumuseții, Gine Margrethe a creat Bob Beauté alături de soțul ei, Thomas Qvale. Schimbarea, spune ea, a venit odată cu provocările vieții de zi cu zi, care nu se mai potriveau cu o rutină complexă. „Nu am timp de încercări și erori”, explică ea. „Ceea ce aplic pe pielea mea trebuie să fie cel mai bun.”

Astfel, în loc să copleșească publicul cu zeci de produse, Bob Beauté mizează pe o colecție restrânsă. Rezultatul? Formule multi-funcționale, de înaltă performanță, care acoperă mai multe nevoi cu mult mai puțin efort. mai puține produse, mai mult scop și poate un pic mai mult timp câștigat dimineața.

Produsul vedetă și colecția completă

Cel mai bun produs pentru a face cunoștință cu brandul este The Corrector, un creion-balsam colorat care poate fi folosit pe post de anticearcăn, iluminator sub ochi, produs de contur sau chiar ca fond de ten. V-ați fi gândit că un singur produs poate face atâtea? E drept că este un multi-tasker suprem pentru orice trusă de machiaj.

Alături de The Corrector, la Harvey Nichols se mai găsesc The Lip Liner, The Oil In Gloss, The Brow Gel, The Brow Pencil și The Face Mist, plus câteva accesorii esențiale.

O colecție restrânsă, dar eficientă.

Un parteneriat exclusiv

Dar cum a ajuns un brand lansat discret în februarie 2025 să se extindă în 82 de țări, în mare parte datorită recomandărilor directe? Pentru Harvey Nichols, parteneriatul exclusiv din Marea Britanie a fost o decizie logică.

„Viziunea lui Gine pentru Bob Beauté reprezintă viitorul frumuseții moderne – îndrăzneață, elevată și axată pe rezultate”, spune Lucy McPhail, Beauty Director la Harvey Nichols. „Suntem mândri să fim gazda exclusivă din Marea Britanie pentru un brand atât de interesant și să oferim clienților noștri acces în premieră.”

Iar entuziasmul este reciproc. Margrethe este la fel de încântată de debutul la Harvey Nichols. „Să ne lansăm exclusiv cu Harvey Nichols este o adevărată onoare”, spune ea. „Sunt atât mândră, cât și onorată să introduc filozofia noastră axată pe formule în Marea Britanie, într-un cadru atât de emblematic.”

Până la urmă, succesul pare garantat. Produsele Bob Beauté sunt acum disponibile pe harveynichols.com, cu prețuri care pornesc de la 24 de lire sterline (aproximativ 33 de dolari). Clienții din Statele Unite pot găsi brandul la retailerul Violet Grey.