Boli cu transmitere sexuala mai putin cunoscute

Bolile cu transmitere sexuala (BTS) cele mai cunoscute sunt HIV, sifilisul, gonoreea, chlamydia si herpesul genital, mii de persoane imbolnavindu-se anual. Totusi, acestea nu sunt decat cele mai cunoscute.

Iata o clasificare a infectiilor cu transmitere sexuala, dupa agentul patogen:

Infectii bacteriene: sifilisul, gonoreea, sancrul moale, granulomul inghinal, infectiile chlamidiene, uretritele negonococice, vaginoza bacteriana.

Infectii cu protozoare: trihomonoza.

Infectii fungice: candidoza.

Infectii virale: herpes simplex, papilomovirusuri umane, moluscum contagiosum, cytommegalovirus, virusul Epstein Barr, hepatita B, infectia HIV.

Infectii artropozice: ftiriaza, scabia.

Specialistul in sanatatea femeii Jennifer Wider acorda cateva sfaturi despre cum trebuie procedat in cazul in care apar simptome ale unei BTS, dar ne vorbeste si despre cateva boli periculoase, dar mai putin cunoscute.

Cytomegalovirus (CMV)

Inrudit cu virusurile ce provoaca varicela, cunoscuta si sub denumirea populara varsat de vant, herpes simplex sau mononucleoza, CMV se transmite de la persoana la persoana prin intermediul fluidelor, precum saliva, sange, urina, sperma, lapte matern. Acest virus se transmite atat prin contact sexual, cat si prin alaptare, transplant de organe sau placenta.

Gravidele efectueaza in prima si in ultima luna de sarcina analize de depistarea a cytomegalovirusului.

Simptome: Majoritatea persoanelor nu au simptome, insa in cazurile acute CMV poate da simptome precum febra, gat uscat si dureros, lipsa apetitului, oboseala, marirea ganglionilor limfatici.

Tratament: Deoarece este un virus, antibioticele nu ajuta. In cele mai multe cazuri, virusul nu creeaza probleme, insa in cazurile grave se administreaza medicamente antivirale. Odata infectata, orice persoana ramane purtatoare de CMV. Este un virus cu care ramai pe viata ( ca si herpesul).

Gonoreea

Gonoreea este cea mai frecventa boala infectioasa, produsa de Neisseria gonnorrheae(dip-lococ Gram negativ), transmisa aproape exclusiv pe cale sexuala, care afecteaza mai mult mucoasa uretrei, a endocervixului, a rectului, a laringelui si conjunctiva oculara.Raspindirea infectiei poate afecta, de asemenea, endometrul, trompele uterine la femei si prostata, epi-didimusul si vezica la barbati.Este una dintre cele mai raspindite infectii cu transmitere sexuala (ITS), cu perioada de incubatie de 2-5 (1-14) zile.

Simptome, la barbati: infectia gonococica primara afecteaza initial uretra si apoi organele genitale. De obicei, se manifesta prin simptome acute: disurie, secretii mucopurulente din uretra. Poate fi afectata de asemenea uretra posterioara, ceea ce favorizeaza dezvoltarea prostatitei gonococice, caracterizata prin dureri la urinare, tenezme vezicale la sfirsitul urinarii, erectii dureroase sau ejaculari accidentale. Debuteaza adesea brusc, insotita de febra, frisoane, edem scrotal unilateral ori bilateral. Alte simptome, intilnite la barbati in cazul gonoreii, sunt secretiile din anus si durerile din regiunea perirectala.

Simptome, la femei: de regula, infectia decurge asimptomatic. Cel mai frecvent indiciu intilnit este cervicita gonococica, caracterizata prin secretii mucopurulente abundente din cervix, colul fiind normal, hiperemiat sau edematiat. Aparitia uretritei gonococice initiale poate fi intirziata, deoarece partea ei anterioara este tapetata cu epiteliu scuamos rezistent la infectie. In cazul infectiei, in timpul presarii, uretra elimina secretii purulente. Uretrita poate fi asimptomatica sau insotita de simptome urinare. Endometrita gonococica este intilnita in 30% de cazuri. Infectia ascendenta este favorizata de menstruatie, avorturi, nastere si are urmatoarele manifestari clinice: dureri, hipermenoree, menoragii.

Sancru moale (chancroid)

Sancrul moale este o boala cu transmitere sexuala cauzata de streptobacilu gram-negativ, Haemophilus ducreyi.

Simptome: Dureri sau sangerare in timpul actului sexual. Apar ulceratii genitale insotite de adenopatie regionala inflamatorie. Pe organele genitale apar mici umflaturi, care apoi ulcereaza. Uneori pot sa apara dureri in timpul urinarii

Infectia este raspandita mai mult in regiunile tropice si in subtropice. In ultimii ani, au inceput sa fie inregistrate tot mai multe cazuri de acest tip de infectie si in Europa. Este cel mai des intalnita la barbati. Se transmite pe cale sexuala, perioada de incubatie fiind de 3-5 zile.

Sancroidul afecteaza sanatatea publica in tarile lumii a treia, in unele regiuni ea este mai frecventa decat sifilisul ai chiar gonoreea. Patologia apare mai frecvent la barbati, in special la cei tineri, care au avut un contact sexual recent ocazional. Barbatii fara circumcizie sunt mai sensibili la H. ducreyi. Circa 10% din numarul de bolnavi de sancroid pot avea si lues sau herpes.

Tratament: Fiind o infectie bacteriana, tratamentul consta in antibiotice, in general timp de o saptamana. Se recomanda intreruperea activitatii sexuale in perioada tratamentului si examinarea organelor genitale periodic.

Moluscum Contagiosum (Molluscum Contagiosum)

Este o boala cu transmitere sexuala „marsava”, care nu implica efectiv actul sexual, penetrarea. Moluscum contagiosum se transmite si prin contact piele-pe-piele. Desi se transmite frecvent intre parteneri, si copiii o pot contacta. Este cauzata de un poxvirus ADN denumit molluscum contagiosu, virus, iar boala mai esta cunoscuta si sub denumirea veruci de apa.

Simptome: Aceasta boala este caracterizata de aparitia unor papule perlate, de culoarea carnii crude, nedureroase. Daca se sparg, infectia se poate intinde si se poate ajunge la suprainfectare bacteriana. Uneori pot provoca mancarime.

Tratament: Un medic poate pune diagnosticul doar uitandu-se la piele, nu e nevoie de analize. Tratamentul consta in aplicarea unor creme sau indepartarea prin criogenare a papulelor.