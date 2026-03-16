Designerul Emily Adams Bode Aujla, cunoscută pentru pasiunea sa pentru textile vintage, face echipă cu Levi’s pentru o colaborare inedită. Rezultatul este o pereche de blugi numită Barrel Racer, cu o poveste surprinzătoare în spate și un preț de 388 de dolari. Inspirația vine dintr-un loc cu totul personal, legat de copilăria creatoarei de modă.

O poveste personală cusută în denim

V-ați fi gândit vreodată că un ponei pe nume Checkers poate inspira o pereche de blugi Levi’s? Ei bine, exact asta s-a întâmplat. Emily Adams Bode Aujla și-a adus aminte de poneiul ei din copilărie, Checkers, un fost campion la cursele de butoaie (barrel-racing), care era o încrucișare între un ponei Shetland și un Appaloosa. Crescută într-o familie de colecționari de antichități, designerul a îmbrățișat mereu istoria americană și personală în creațiile sale.

Iar această colaborare nu face excepție. „Acest proiect a fost incredibil de special pentru mine: atât să lucrez cu una dintre cele mai istorice mărci ale Americii, cât și să celebrez o poveste atât de personală pentru mine – cea a poneiului meu din copilărie, Checkers, și a rodeoului american,” a declarat Bode Aujla.

Două versiuni, zeci de detalii

Blugii Barrel Racer vin într-o croială dreaptă și sunt disponibili în două variante de spălare. Prima este un finisaj mai deschis, decorat cu ținte de argint și pietre roșii inspirate de cele de la începutul anilor 1950. A doua variantă, în schimb, are un finisaj mai închis și este ornamentată cu ținte de cupru de-a lungul cusăturii laterale.

Ambele modele sunt fabricate din denim selvedge de 14 uncii, pre-strâmtat, și sunt disponibile cu o lungime interioară de 30 sau 32 de inci (aproximativ 76 sau 81 cm).

Mai mult decât un simplu petic

Numai că detaliile fac, până la urmă, diferența. Blugii prezintă pe talie un „petic umbră”, un omagiu adus etichetei tradiționale din piele Jacron de la Levi’s (acel petic de pe spatele blugilor), pe care este brodat cu cusătură în lanț numele „Bode”. Eticheta țesută personalizată poartă inscripția: „Perechea preferată a domnului Checkers”, iar blugii au și o mică etichetă mov, specifică brandului Bode.

Pe interiorul buzunarului, o fotografie în semitonuri cu designerul și poneiul este imprimată alături de semnătura din copilărie a lui Bode Aujla. Și asta nu e tot. Eticheta de carton are un motiv cu o panglică albastră și o etichetă țesută „Blue Jeans & Chaps”, o aluzie la concursul ecvestru local unde designerul și calul au concurat în 1996.

Unde și cu cât se vând blugii Barrel Racer

Blugii Barrel Racer vor fi lansați exclusiv la noul magazin Bode din Tokyo pe 3 aprilie. Ulterior, pe 10 aprilie, aceștia vor fi disponibili în magazinele companiei din New York, Paris și Los Angeles, precum și online.

Prețul de vânzare este de 388 de dolari.