Boala X”, pericolul care ne pândește! Riscă să declanșeze o pandemie cu o mortalitate de până la 70%

Specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății atrag atenția că o nouă boală necunoscută, denumită „Boala X”, ar putea provoca o pandemie cu o mortalitate de până la 70%. Deși pandemia de Covid-19 a făcut până acum aproximativ 1,2 milioane de victime, experții consideră că acesta este doar începutul unei potențiale crize sanitare mult mai grave. O nouă variantă de Covid se răspândește în Marea Britanie, iar cercetătorii se concentrează acum asupra altor agenți patogeni care ar putea avea efecte devastatoare.

Pentru a sublinia aceste riscuri, medicul Chris Van Tulleken a realizat un documentar pentru BBC intitulat „Boala X: În căutarea următoarei pandemii”. În cadrul filmului, el a participat la o ședință zilnică a OMS la Geneva, unde experți din diferite țări au raportat focare locale de boli cu potențial devastator. Unele dintre aceste boli au o mortalitate extrem de ridicată, cum ar fi gripa aviară din Vietnam sau febra galbenă din America de Sud.

Dr. Margaret Harris, reprezentanta OMS, explică că termenul de „Boala X” a fost inventat în 2018 pentru a descrie un agent patogen necunoscut, cu capacitatea de a provoca o pandemie globală gravă. Ea avertizează că următoarea amenințare ar putea lovi oricând și oriunde, iar efectele ar putea depăși cu mult ceea ce am observat în timpul pandemiei de Covid-19.

Chris Van Tulleken subliniază importanța monitorizării focarelor de boli pentru care nu există tratament, precum Henipavirusul. Acest virus a provocat o mortalitate între 40% și 75% în Malaezia, întreținând temerile legate de posibilitatea unei pandemii globale.

Un studiu recent a descoperit urme ale virusului la liliecii australieni, ridicând îngrijorări privind posibilitatea transmiterii aeriene. Gripa aviară H5N1, deja prezentă la vacile din Texas, a infectat fermieri și veterinari, iar există suspiciuni că laptele crud vândut pe piață ar fi putut fi contaminat. Chris avertizează că gripa aviară este tot mai aproape de potențialul unei pandemii.

Experții OMS recunosc că nu pot anticipa evoluția exactă a acestor agenți patogeni, dar monitorizarea continuă și atentă este esențială. Principala îngrijorare este legată de posibilitatea răspândirii rapide a unui virus letal, datorită vitezei transportului aerian global, înainte ca sistemele sanitare să poată reacționa adecvat.



Sursa: Aici