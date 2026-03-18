Actrița premiată cu Oscar, Lupita Nyong’o, a dezvăluit recent pe Instagram că suferă de fibroame uterine. Ea a povestit că a avut 77 de astfel de formațiuni de-a lungul vieții, cea mai mare fiind de mărimea unei portocale. Mărturisirea ei aduce în prim-plan o afecțiune care, deși extrem de comună, rămâne un subiect despre care se vorbește prea puțin.

Ce sunt, de fapt, fibroamele uterine

La prima vedere, par ceva complicat. fibroamele sunt tumori necanceroase care se dezvoltă în sau în jurul uterului. Sunt formate din țesut muscular și fibros, iar creșterea lor este stimulată de hormoni precum estrogenul și progesteronul. Dimensiunile lor pot varia enorm, de la mărimea unui bob de mazăre până la cea a unui pepene verde. Unele femei pot avea un singur fibrom, în timp ce altele, precum Nyong’o, dezvoltă numeroase formațiuni. Mai sunt cunoscute și sub denumirea de miom uterin sau leiomiom.

Cine este la risc și care sunt simptomele

Vârsta și etnia sunt cei mai puternici factori de risc. Aproximativ 70-80% dintre femei dezvoltă fibroame până la vârsta de 50 de ani. Femeile de origine africană au cea mai mare prevalență și un debut mai timpuriu al afecțiunii, 60% dintre ele fiind afectate până la 35 de ani. La femeile de culoare, fibroamele tind să fie mai mari, mai numeroase și să provoace simptome mai severe.

Și totuși, multe femei nici măcar nu știu că le au, pentru că nu prezintă niciun simptom. Când apar, însă, pot fi extrem de neplăcute. Cel mai comun simptom este menstruația abundentă (menoragia), dar și sângerările prelungite (peste șapte zile) sau cele între cicluri pot fi frecvente. Sângerările abundente pot duce la anemie, care se manifestă prin oboseală, dificultăți de respirație și amețeli.

Iar durerea poate fi și ea o problemă. Unele femei o resimt doar în timpul menstruației sau al contactului sexual, în timp ce pentru altele durerea pelvină este constantă. Aceasta este de obicei legată de presiunea pe care fibroamele o exercită asupra vezicii urinare sau a rectului, ducând la nevoia de a urina des sau la disfuncții intestinale. V-ați gândit vreodată că o simplă oboseală ar putea ascunde o anemie cauzată de fibroame?

Impactul asupra fertilității și sarcinii

Fibroamele pot crea probleme și atunci când o femeie încearcă să rămână însărcinată. Pot provoca avorturi spontane prin distorsionarea cavității uterine, locul unde s-ar implanta sarcina. Mai mult, femeile cu fibroame care rămân însărcinate au un risc mai mare de naștere prematură, de a necesita o operație de cezariană și de a suferi hemoragii după naștere.

Opțiunile de tratament, cu bune și cu rele

De obicei, fibroamele se micșorează după menopauză, odată cu scăderea nivelului de estrogen și progesteron. Numai că pot continua să crească la femeile care urmează terapie de substituție hormonală. Alegerea tratamentului depinde de mai mulți factori: simptome, mărimea și localizarea fibroamelor, dar și de dorința femeii de a avea copii, deoarece unele opțiuni pot afecta fertilitatea.

Există tratamente farmaceutice care ajută la reducerea sângerărilor (cum ar fi acidul tranexamic și contraceptivele hormonale combinate) sau la micșorarea fibroamelor prin scăderea nivelului de hormoni. Opțiunile chirurgicale includ embolizarea arterei uterine (practic, se blochează alimentarea cu sânge a fibroamelor), ablația (îndepărtarea mucoasei uterine) sau miomectomia, prin care fibroamele sunt îndepărtate chirurgical. Unele femei pot opta și pentru histerectomie, adică îndepărtarea chirurgicală a uterului. E drept că ablația și histerectomia fac imposibilă o sarcină viitoare, deci sunt luate în considerare doar dacă femeia nu își mai dorește copii.

Dar stai puțin, operația înseamnă că ai scăpat definitiv?

Nu-i chiar așa. Recidiva este foarte frecventă, deoarece cauzele de bază rămân. Chiar Lupita Nyong’o a informat urmăritorii ei că, deși i-au fost îndepărtate chirurgical 25 de fibroame, peste 50 încă se dezvoltă în corpul ei. La cinci ani de la intervenție, există o șansă de aproximativ 50-60% ca fibroamele să reapară.