La doar 48 de ore după agitația Premiilor Oscar, lumea modei din Los Angeles a răspuns din nou prezent. Într-o seară de marți, Bloomingdale’s a celebrat lansarea noii sale campanii de vară, „California Love”, o colecție-manifest ce include peste 270 de piese exclusive din 28 de colecții capsulă. Evenimentul a avut loc la noul și elegantul sediu Frame din Beverly Hills.

Petrecere la înălțime în Beverly Hills

Într-o atmosferă efervescentă, CEO-ul Bloomingdale’s, Olivier Bron, și directorul comercial, Denise Magid, au fost gazdele unei seri memorabile. Invitații au fost transportați cu liftul direct în penthouse-ul spectaculos, unde au fost întâmpinați cu șampanie și margarita picantă. Printre vedetele prezente s-au numărat Zoey Deutch, Matt Bomer, Sophia Bush, Rebecca Rittenhouse și Kathryn Gallagher.

Si designerul Jonathan Simkhai a fost prezent, socializând cu invitații, în timp ce modelele Hilary Rhoda și Staz Lindes au atras toate privirile. Energia serii a fost întreținută de DJ Ella Balinska, care a menținut muzica la un nivel ridicat pe tot parcursul petrecerii.

Recomandari Vera Wang lansează o colecție de 37 de piese cu prețuri de la 200 de dolari

O campanie cu scop nobil

Dar dincolo de stil și paiete, evenimentul a avut și o componentă umanitară. Seara a pus în lumină organizația non-profit Baby2Baby, care se află în centrul misiunii comunitare a campaniei. Între 1 martie și 30 aprilie, clienții Bloomingdale’s pot rotunji suma la casă în magazinele fizice sau pot dona online pentru a sprijini munca Baby2Baby, care ajută anual peste un milion de copii.

La petrecere au fost prezente și co-fondatoarele organizației, Kelly Sawyer și Norah Weinstein. Alături de ele s-au aflat și membrele consiliului de administrație, surorile Erin și Sara Foster, de la brandul de haine Favorite Daughter (care, ce coincidență, tocmai s-a lansat la Bloomingdale’s).

O inițiativă lăudabilă.

Recomandari Nicky Hilton lansează o colecție de 21 de piese pentru copii cu La Coqueta

Dialoguri spumoase între surorile Foster

Spre deosebire de alți invitați, surorile Foster au avut un weekend al Oscarurilor destul de liniștit. „Am avut o petrecere de vizionare la un prieten acasă, cu copiii mei, și a fost perfect”, a povestit Erin Foster. Sora ei a completat imediat, cu o doză de umor: „Ai și îmbolnăvit vreo 40 de celebrități cu pneumonie la petrecerea Vanity Fair acum câțiva ani….”

Hai să fim serioși, cine nu iubește o tachinare între surori? Discuția a revenit rapid la scopul serii. „De fapt, l-am cunoscut pe Olivier, CEO-ul Bloomingdale’s, în drum spre petrecere”, a continuat Erin. „Și spunea că Baby2Baby este organizația perfectă pe care să o susții, pentru că este despre mame – și majoritatea femeilor care lucrează în companie sunt mame.”

Iar implicarea lor este, pe bune, personală, fiind născute și crescute în California. „Baby2Baby a distribuit deja peste 30 de milioane de provizii de urgență copiilor și famililor afectate de incendiile din Los Angeles”, a spus Sara. „Și vor continua să distribuie articole esențiale oricât timp va fi nevoie.”

Recomandari H&M lansează colecția de toamnă în negru integral: 27 de piese esențiale

Esenta stilului californian

Până la urmă, ce face California atât de specială? Olivier Bron, un francez stabilit la New York, a reflectat asupra acestui aspect. „Ceea ce iubesc la California este cu adevărat această energie, în special în această perioadă a anului. Nu este vorba doar de vreme – de care suntem cu toții geloși – ci este vorba despre această cultură foarte unică, acest vibe unic. Acest amestec între casual și sofisticat, Beverly Hills și plajă… este un melting pot de tendințe diferite.”

Sara Foster a rezumat totul mult mai simplu și direct. „Îmi place cât de mult California îmbrățișează stilul casual – tricouri vintage, lucruri kitsch, chestii care au simțul umorului. Nu se ia prea în serios.”

Și poate că aceasta este, de fapt, esența. Stilul californian nu a fost niciodată despre a te strădui prea mult, ci despre a face totul să pară lipsit de efort. Chiar și a doua zi după Oscaruri.