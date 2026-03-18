Birkenstock face echipă cu Faherty pentru o colecție capsulă de primăvară, aducând în prim-plan două dintre cele mai cunoscute modele ale sale. Colaborarea introduce în premieră noua cataramă „Wire Buckle” pe sandalele Arizona și pe saboții Boston, reinterpretând un design clasic.

Inovația Wire Buckle

Noul stil de cataramă evoluează feroneria clasică Birkenstock într-o formă sculpturală, din metal periat, cu margini rotunjite și un finisaj industrial. Modelele păstrează celebrul branț conturat din plută, specific mărcii germane. Noile modele sunt realizate din piele premium Nubuck, foarte fină la atingere. Acestea sunt disponibile în două nuanțe: un crem neutru numit Sandcastle și clasicul Negru.

Cât costă și de unde le cumperi?

Ediția limitată Birkenstock + Faherty Arizona Wire Buckle costă 149,95 de dolari, în timp ce modelul Boston Wire Buckle ajunge la 174,95 de dolari. Produsele sunt deja disponibile. Le puteți găsi exclusiv în magazinele și online la Birkenstock, Faherty și Nordstrom.

V-ați întrebat dacă există și haine asortate? Ei bine, da. Pentru această colaborare, încălțămintea este asociată cu o selecție de piese vestimentare Faherty, printre care se numără cămașa cu mânecă scurtă Breeze, cămașa Oasis, tricoul Sunwashed și pantalonii din in cu șnur.

Un brand pe val

Iar lansarea vine într-un moment excelent pentru compania germană. Până la urmă, succesul se măsoară în cifre, iar Birkenstock stă bine la acest capitol. În primul trimestru al anului fiscal 2026, compania a raportat venituri nete de 401,9 milioane de euro, o creștere de 11,1% față de cele 361,7 milioane de euro din aceeași perioadă a anului precedent. Această creștere a fost alimentată de o cerere puternică în timpul sărbătorilor, în special pentru saboți și alte modele de încălțăminte cu vârful închis.

Oliver Reichert, directorul executiv al Birkenstock, a declarat în februarie că rezultatele companiei din primul trimestru „arată cererea puternică și continuă” pentru brand pe parcursul importantului sezon de sărbători.

Colaborări de succes

Numai că aceasta nu este singura colaborare recentă a brandului. Cu doar câteva săptămâni în urmă, Birkenstock a dezvăluit o altă colecție capsulă pentru primăvara 2026, de data aceasta cu Staud (o marcă ce aduce un aer specific din Los Angeles). Acea colecție a prezentat versiuni actualizate ale sandalelor Arizona Big Buckle și Madrid Big Buckle, reinterpretate cu rafie și finisate în noua nuanță Carafe. E drept că Birkenstock știe să se mențină relevant prin astfel de parteneriate.

„Modelul nostru unic de afaceri este conceput pentru reziliență,” a explicat Reichert. „Lanțul nostru de aprovizionare integrat vertical înseamnă că suntem limitați de capacitate în mod intenționat. Ne vom ghida afacerea în funcție de geografie, canal și produs pentru a maximiza profitul pe pereche și pentru a menține o valoare puternică a mărcii.”