Billboard a anunțat un parteneriat pe un an cu BetterHelp, care devine astfel primul partener oficial al publicației pe zona de sănătate mintală. Colaborarea se va concentra pe o serie video inovatoare, menită să aducă în discuție subiecte delicate din viața artiștilor.

O serie video numită „Like Minded”

Dar ce înseamnă asta, concret, pentru fanii muzicii? Piesa centrală a parteneriatului este o serie video numită „Like Minded”. Aici, artiști din toate genurile muzicale vor discuta deschis despre propriile experiențe legate de sănătatea mintală, alături de profesioniști calificați. Iar primul episod a avut deja loc în timpul South by Southwest (un renumit festival de muzică și tehnologie), aducând la aceeași masă două nume sonore.

Este vorba despre vocalista premiată cu Grammy, Corinne Bailey Rae, și cântăreața R&B Ravyn Lenae. Conversația a fost moderată de Russell DuBois, vicepreședintele pentru calitate clinică și inovație la BetterHelp, și Delisa Shannon de la Billboard.

Și nu e totul. Pe lângă serial, Billboard și BetterHelp lansează și un hub online unde cititorii pot găsi articole relevante, conținut bonus și linkuri către resurse specializate.

Reducerea stigmatizării, un obiectiv comun

Sara Brooks, chief growth officer la BetterHelp, a explicat miza acestei colaborări, subliniind rolul cultural al muzicii.

„Muzica modelează cultura, iar cultura modelează modul în care vorbim despre sănătatea mintală. Prin «Like Minded», conversațiile sincere pe care le facilităm între artiști de profil înalt și terapeuți licențiați ajută la sublinierea unui adevăr simplu: indiferent cine ești sau cât de mare este scena ta, toată lumea are nevoie de sprijin uneori. Suntem mândri să colaborăm cu Billboard pentru a ajuta la reducerea stigmatizării și pentru a normaliza și mai mult terapia ca o formă proactivă, de zi cu zi, de îngrijire”, a declarat Brooks. Până la urmă, mesajul e simplu și direct: oricine poate avea nevoie de ajutor.

Cine este BetterHelp?

Poate numele nu vă este familiar, dar cifrele vorbesc de la sine.

Lansată în 2013, BetterHelp este acum cea mai mare platformă de sănătate mintală din lume.

Compania se bazează pe o rețea robustă de 30.000 de terapeuți licențiați, punând accent pe accesibilitate și pe prețuri rezonabile. Prin parteneriatul cu Billboard, BetterHelp speră să-și extindă acoperirea și, în același timp, să promoveze legătura strânsă dintre exprimarea creativă și starea de bine.