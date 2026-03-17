Ultimele articole

 

AcasăFASHIONBill Gates vs Wal-Mart în 1996 - dezbaterea care a prezis viitorul...

Bill Gates vs Wal-Mart în 1996 – dezbaterea care a prezis viitorul shoppingului

Autor - Gabriela Tanase
În urmă cu aproape trei decenii, pe 20 martie 1996, lumea modei era preocupată de lungimea fustelor la Paris, iar în lumea afacerilor se punea o întrebare fundamentală. Cum va schimba internetul modul în care cumpărăm? Într-o dezbatere organizată la acea vreme, fondatorul Microsoft, Bill Gates, și CEO-ul de atunci al Wal-Mart, Bill Fields, au fost puși față în față pentru a discuta un subiect fierbinte și nou: Internetul versus Magazinul Fizic.

O viziune pentru viitor

Discuția dintre cei doi titani a avut loc în cadrul unui material special, intitulat IQ 1996. Pe de o parte, Bill Gates, reprezentantul noii ere digitale. De cealaltă parte, Bill Fields, liderul celui mai mare retailer fizic din lume. E drept că, la momentul respectiv, ideea de a cumpăra masiv online părea un scenariu îndepărtat, aproape SF. V-ați fi gândit vreodată atunci că o să ajungeți să comandați o rochie direct de pe telefon, în timp ce stați în autobuz?

Pe atunci, totul părea un viitor foarte îndepărtat. O simplă speculație.

Melinda Gates dezvăluiri surprinzătoare despre despărțirea de Bill Gates. Cine a avut, de fapt, ultimul cuvânt – BRAVOnet
RecomandariMelinda Gates dezvăluiri surprinzătoare despre despărțirea de Bill Gates. Cine a avut, de fapt, ultimul cuvânt – BRAVOnet

Giganții puși față în față

Confruntarea de idei era, de fapt, o ciocnire a două lumi. Lumea biților și a rețelelor globale, promovată de Gates, contra lumii rafturilor pline și a coșurilor de cumpărături, apărată de Fields. Miza era uriașă și viza direcția în care se vor îndrepta miliarde de dolari în anii următori. Numai că, la acea vreme, puțini puteau anticipa amploarea reală a transformării care urma să vină.

Citeste si:  Pulovere chic la moda in 2015

Iar dezbaterea lor a rămas un reper pentru a înțelege cât de sceptică era lumea afacerilor tradiționale față de comerțul electronic (un termen aproape exotic pentru anii ’90).

Cine a câștigat cursa

Astăzi, nu mai e nevoie să ghicim cine a câștigat cursa.

Privind înapoi la acea conversație din 1996, totul pare aproape naiv. Internetul nu doar că a concurat cu magazinul fizic, dar l-a transformat complet, forțând chiar și giganți precum Wal-Mart să investească masiv în platforme online pentru a supraviețui. Până la urmă, viziunea lui Gates s-a dovedit a fi cea corectă, deși probabil nici el nu a anticipat viteza și scara la care comerțul online va domina piața globală.

Articolul precedent
Faherty deschide primul magazin în Europa și vrea 30% din afaceri internațional
Articolul următor
Absolutely dezvaluie povestea celor 20 de tinute create pentru turneu
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Kate Middleton a purtat din nou cizmele cu toc...

Kate Middleton a participat marți la parada de St. Patrick’s Day de la Mons Barracks din Aldershot, Anglia, în calitatea sa de Colonel al...

Marilyn Monroe ar fi împlinit 100 de ani. Branduri...

Marilyn Monroe, născută Norma Jeane Mortenson, ar fi împlinit 100 de ani pe 1 iunie 2026. Celebrarea centenarului ei, denumită MM100, este în plină...

Sarah Michelle Gellar readuce moda anilor ’90 cu o...

Sarah Michelle Gellar a readus în atenție una dintre cele mai populare siluete de încălțăminte din anii '90, în timpul unei apariții de luni...

Kerry Washington poartă pantofi de 750 de dolari la...

Kerry Washington a atras toate privirile la un eveniment din New York, unde și-a promovat noul serial, „Imperfect Women”. Actrița a ales o ținută...