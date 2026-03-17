În urmă cu aproape trei decenii, pe 20 martie 1996, lumea modei era preocupată de lungimea fustelor la Paris, iar în lumea afacerilor se punea o întrebare fundamentală. Cum va schimba internetul modul în care cumpărăm? Într-o dezbatere organizată la acea vreme, fondatorul Microsoft, Bill Gates, și CEO-ul de atunci al Wal-Mart, Bill Fields, au fost puși față în față pentru a discuta un subiect fierbinte și nou: Internetul versus Magazinul Fizic.

O viziune pentru viitor

Discuția dintre cei doi titani a avut loc în cadrul unui material special, intitulat IQ 1996. Pe de o parte, Bill Gates, reprezentantul noii ere digitale. De cealaltă parte, Bill Fields, liderul celui mai mare retailer fizic din lume. E drept că, la momentul respectiv, ideea de a cumpăra masiv online părea un scenariu îndepărtat, aproape SF. V-ați fi gândit vreodată atunci că o să ajungeți să comandați o rochie direct de pe telefon, în timp ce stați în autobuz?

Pe atunci, totul părea un viitor foarte îndepărtat. O simplă speculație.

Recomandari Melinda Gates dezvăluiri surprinzătoare despre despărțirea de Bill Gates. Cine a avut, de fapt, ultimul cuvânt – BRAVOnet

Giganții puși față în față

Confruntarea de idei era, de fapt, o ciocnire a două lumi. Lumea biților și a rețelelor globale, promovată de Gates, contra lumii rafturilor pline și a coșurilor de cumpărături, apărată de Fields. Miza era uriașă și viza direcția în care se vor îndrepta miliarde de dolari în anii următori. Numai că, la acea vreme, puțini puteau anticipa amploarea reală a transformării care urma să vină.

Iar dezbaterea lor a rămas un reper pentru a înțelege cât de sceptică era lumea afacerilor tradiționale față de comerțul electronic (un termen aproape exotic pentru anii ’90).

Cine a câștigat cursa

Astăzi, nu mai e nevoie să ghicim cine a câștigat cursa.

Privind înapoi la acea conversație din 1996, totul pare aproape naiv. Internetul nu doar că a concurat cu magazinul fizic, dar l-a transformat complet, forțând chiar și giganți precum Wal-Mart să investească masiv în platforme online pentru a supraviețui. Până la urmă, viziunea lui Gates s-a dovedit a fi cea corectă, deși probabil nici el nu a anticipat viteza și scara la care comerțul online va domina piața globală.