Uită de perlele delicate și de lanțurile subțiri. Săptămâna Modei de la Paris pentru toamna 2026 a adus în prim-plan bijuterii îndrăznețe, cu pietre prețioase de mărimea unor bomboane și o abundență de metal prețios, în ciuda prețurilor record la aur. Natura a fost sursa principală de inspirație, de la albastrul mărilor din Copenhaga la verdele luxuriant al regiunii vulcanice Auvergne din Franța și până la întregul regn animal. Cine s-ar fi gândit că un păstrăv ar putea deveni piesa de rezistență a unei casete de bijuterii?

Natura sălbatică și creaturi neașteptate

Tema safariului a fost explorată de Aurélie Bidermann, care a adus un omagiu frumuseții neîmblânzite a sudului Africii. Piesele cheie au canalizat energia creaturilor din savană, cu un cap de leu sculptat pe o manșetă masivă din lemn sau ca pandantiv, în timp ce petele de leopard au inspirat inelele din familia Imbali. Si mai surprinzătoare a fost colecția „Wild Beginnings” de la House Janolo, un adevărat vis maximalist. Aici, un păstrăv își împrumută petele unui pandantiv cu un ametist de 45 de carate, o zebră devine un inel cu dungi ce încadrează o apatită, iar un recif de corali este interpretat ca un colier flexibil cu acvamarin de 14,6 carate și peste 8 carate de rubine.

Iar Bibi van der Velden a transformat broaștele și melcii în vedetele colecției „Enchanted Forest”. Fascinată de transformarea acestor amfibieni, ea a creat sculpturi portabile cu spatele din cristal de rocă sculptat, prin care se pot zări universuri miniaturale. Pe o brățară este descris întregul ciclu de viață, de la ou la adult. „Avem nevoie de magie mai mult ca oricând”, a mărturisit creatoarea.

Recomandari Moda Operandi dezvăluie 5 branduri de top de la Paris Fashion Week

De la arhitectură la safire locale

Inspirată de arhitectura daneză, Sarah Müllerz, fondatoarea Kinraden, a creat colecția „Bricks”. Ea a folosit safire din Queensland pentru a reda peisajul cromatic al Copenhagăi. „Îl numim planul Copenhagăi”, a explicat Müllerz, care este și arhitect. „Și dimineața în Copenhaga, vezi toată această gamă de culori când soarele răsare și lovește marea. Ai totul, de la galben, verde, albastru până la albastru închis.”

Pe de altă parte, Sarah Madeleine Bru a pus accent pe proveniența locală. Safirele franțuzești devin o semnătură pentru ea, folosind pietre extrase din râurile regiunii Auvergne (o regiune vulcanică din Franța) și tăiate local. „În căutarea mea constantă pentru o înțelegere precisă a modului și locului în care sunt făcute lucrurile, nu aș fi putut găsi o sursă mai transparentă sau mai apropiată de Paris, unde piesa a fost realizată manual”, a spus Bru. Un exemplu este inelul „L’Allusion aux Vagues”, care înconjoară un diamant de 1,7 carate.

Cocktailuri, cărți și grădinărit interior

V-ați gândit vreodată la bijuterii inspirate de băuturi sau de lectură? Bea Bongiasca a prezentat linia „Mocktail”, cu inele ce imită cocktailuri celebre, folosind diamante albe create în laborator și aur de 9 carate. Prețurile variază între 2.800 și 3.670 de euro pentru modele precum „Lemon Twist” sau „Martini”.

Recomandari Look-uri extreme la Paris Fashion Week 2026 – păr ce sfidează gravitația și gene neon

Cum vine asta, un colier suport de carte? Da, Stéphanie D’heygere a creat „The Babe Collection” pentru femeia modernă. „Este o tipă: sexy, obraznică, deșteaptă și îi place să citească”, a spus ea. Colecția include un inel de argint pentru a ține pagina cărții cu o singură mână, gravat cu mesajul „Do Not Disturb”.

La rândul său, Natalia Bryantseva de la Avgvst a propus o viziune poetică. „Bijuteriile sunt ca un tatuaj, ceva ce îți faci când îți faci o promisiune”, a spus ea. Colecția „Asteroid Garden” se bazează pe ideea că „suntem deopotrivă grădina și grădinarul nostru”, cu cercei în formă de semințe sau lopeți, evocând creșterea personală.

Clasici reinventați pentru 2026

Brandurile consacrate nu s-au lăsat mai prejos. Fred aniversează 60 de ani de la introducerea designului Force 10, lansând un colier XL cu trei cabluri interschimbabile – unul stil „tennis necklace”, unul din aur și oțel și unul integral din aur.

Recomandari Kylie Jenner a combinat șosete Miu Miu cu tocuri la Paris Fashion Week

O aniversare de 60 de ani nu e puțin lucru.

Dar Boucheron răspunde cu o nouă abordare a celebrei colecții Quatre. Extinderea „XS” aduce designul cu patru straturi la proporții mini, ideale pentru a fi suprapuse. Ambasadoarele mărcii, Daisy Edgar-Jones și Han So-hee, au demonstrat deja combinațiile jucăușe ce pot fi create cu noile piese, disponibile atât în varianta clasică, cât și în „Black Edition”, cu aur alb și PVD negru.