Ultimele articole

 

AcasăARTICOLEBijuterii de 35 de milioane de dolari au uimit la Oscarurile din...

Bijuterii de 35 de milioane de dolari au uimit la Oscarurile din 2026

Autor - Nicoleta Manea
41
2 min.

Covorul roșu de la Oscarurile din 2026 a fost scena unor apariții spectaculoase, dar adevăratele vedete au fost bijuteriile de milioane de dolari. Kate Hudson a atras toate privirile cu diamante verzi rare în valoare de 35 de milioane de dolari, o alegere îndrăzneață și incredibil de scumpă. a fost o noapte în care opulența a atins noi culmi.

Diamante de zeci de milioane

Kate Hudson a purtat peste 41 de carate de diamante verzi rare de la Garatti, asortate la rochia sa Armani Privé. Piesa de rezistență a fost un colier personalizat cu un diamant verde de 16 carate, înconjurat de alte 49,85 carate de diamante albe. Setul a fost completat de cercei și inele cu diamante verzi de la același brand.

Nici Anne Hathaway nu s-a lăsat mai prejos. Actrița a ales un colier Bvlgari Neoclassical Starlight, a cărui piesă centrală este un diamant galben de 8,02 carate, tăiat în formă de pară. Întreaga bijuterie, care totalizează peste 35 de carate, a necesitat peste 850 de ore de muncă pentru a fi realizată.

Peste 200 de carate pe covorul roșu

Iar spectacolul caratajelor a continuat cu Kylie Jenner, care a purtat aproximativ 200 de carate de diamante Lorraine Schwartz, sub forma unui colier, cercei și inele. O altă apariție memorabilă a fost Teyana Taylor, cu un colier Tiffany & Co. din platină și diamante. Bijuteria impresionantă conținea 857 de diamante rotunde (peste 60 de carate), un diamant tăiat smarald (peste 18 carate) și 140 de diamante baguette (peste 9 carate).

Odessa A’zion a optat pentru diamante personalizate create în laborator de la Pandora. Colierele sale suprapuse însumau 148 de pietre și un total de 54,95 de carate. V-ați gândit vreodată cum e să porți atâta greutate la gât?

Bărbații au ales broșele

Surprinzător, poate, domnii au fost cei care au adus un plus de eleganță prin accesorii neașteptate. Damson Idris a purtat o broșă creată la comandă de propriul său brand de bijuterii de lux, Didris. Aceasta avea în centru un diamant albastru de 7 carate, înconjurat de 42 de diamante naturale, și includea o gravură „F1”, în onoarea filmului comemorat.

Pe bune, broșele au revenit în forță. Joe Alwyn a purtat o broșă Œillet de la Chaumet, din aur alb cu diamante, în timp ce Pedro Pascal a accesorizat ținuta Chanel cu o broșă din mătase și pene. Nici Shaboozey nu a fost mai prejos, etalând cel mai spectaculos ceas al serii, un model Chopard din aur alb de 18 carate, încrustat cu diamante.

Piese de colecție și designeri de top

Dar lista nu se oprește aici. Priyanka Chopra Jonas a ales un colier Bvlgari Serpenti Illusio, a cărui realizare a durat peste 1.300 de ore. Piesa centrală era un safir de 14,01 carate din Madagascar, înconjurat de diamante, smaralde și onix. Ginnifer Goodwin a optat pentru un colier Sabyasachi din aur de 18 carate, cu un smarald de 10,35 carate în centru și înconjurat de 84 de carate de turmalină verde și diamante.

Cifrele sunt amețitoare.

În schimb, Elle Fanning a adus o notă istorică pe covorul roșu. Actrița a purtat un colier transformabil Cartier (creat în 1904), o adevărată piesă de muzeu care a demonstrat că eleganța este, până la urmă, atemporală.

Articolul precedent
Regina Hall a uimit la Oscar 2026 cu tocuri de 12 cm și o rochie spectaculoasă
Articolul următor
Trei companii de balet din SUA anunță programul pentru primăvara 2026
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

