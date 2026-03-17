Brandul de îngrijire a părului Cécred, fondat de Beyoncé Knowles-Carter în 2024, se extinde cu o nouă colecție de styling. Artista lansează șapte produse noi, cu prețuri cuprinse între 18 și 38 de dolari, care vor fi disponibile de joi pe site-ul oficial, urmând ca din aprilie să ajungă și în magazinele Ulta Beauty.

Nevoia personală din spatele noilor produse

Deși brandul se bucură deja de o popularitate largă, fiind cea mai mare lansare de produse de îngrijire a părului de prestigiu din istoria Ulta, nevoia de produse de styling a fost, până la urmă, una personală pentru artistă. V-ați întrebat vreodată cum rezistă coafura perfectă a lui Beyoncé timp de trei ore de concert? Ei bine, se pare că produsele de pe piață nu făceau față.

„Multe dintre aceste produse au fost concepute din dorința de a-mi rezolva propriile probleme cu părul în timpul turneului. Nu folosesc produse de relaxare a părului, așa că sunt foarte atentă la protejarea părului de daunele termice atunci când îl coafez”, a declarat Beyoncé. „Vremea în turneu este imprevizibilă. Ploaie torențială, umiditate nebună, unele spectacole la temperaturi de 100 de grade Fahrenheit (aproximativ 38°C). Sunt udă leoarcă de transpirație și acele coafuri trebuie să reziste pe parcursul unui spectacol de trei ore. Nu găseam produse de styling care să performeze la nivelul necesar fără a-mi afecta sănătatea părului.”

Testate pe scenă și în familie

Toată gama de produse de styling a fost testată de Beyoncé pe parcursul turneului său de anul trecut, Cowboy Carter. Și nu e doar o poveste de marketing.

„Oamenii presupun că ventilatoarele mele de pe scenă sunt doar pentru dramă și mișcarea părului, dar căldura de sub acele lumini devine reală”, a continuat ea. „Am nevoie de produse suficient de puternice pentru a-mi menține coafura, dar în același timp suficient de ușoare pentru a-i permite să zboare. A durat ani de zile, cu multe încercări și erori, pentru a găsi cele mai bune formule.”

Iar testarea nu s-a oprit la scenă. „Am testat fiecare dintre acestea și le folosesc pe fiicele mele înainte de orice: uscare cu feonul, presare cu placa, coafuri împletite. Am testat spuma pe coafura mea voluminoasă specifică Texasului încă din 2024, pentru Super Bowl.”

Tehnologia StemShield și filosofia brandului

Noua colecție include un spray de protecție termică, un ser activat de căldură, spumă pentru volum, spumă pentru fixare, gel cu fixare puternică, fixativ flexibil și o perie pentru aranjarea părului de la rădăcină. Secretul eficienței lor stă într-o tehnologie proprie, numită StemShield Complex.

Grace Ray, CEO-ul Cécred, explică: „Este conceput pentru a proteja și a apăra părul, permițându-ți să faci tot ce vrei fără a provoca daune. Acesta este un complex în trei părți, format din polimeri cu memorie de formă, lipide din celule stem vegetale și ferment de miere neagră. Acestea lucrează sinergic pentru a proteja părul de căldura de până la 450 de grade (232°C), umiditate, poluare și alte daune legate de coafare.”

Ray subliniază că abordarea brandului este diferită. „Majoritatea brandurilor se concentrează pe textura părului ca fiind nevoia principală. Noi, de fapt, ne uităm la punctele problematice și, pentru că ne concentrăm pe acea nevoie de bază, reușim să transcendem mai multe texturi de păr.”

De la laborator la coafuri texane

La dezvoltarea produselor au contribuit și stilistul principal al Cécred, Neal Farinah, dar și mama artistei, Celestine „Tina” Knowles, vicepreședinte al companiei. Doamna Tina, ea însăși hairstylist, a insistat pe crearea unui laborator funcțional chiar în sediul central al companiei.

„A fost important pentru noi să le oferim clienților noștri o perspectivă de ansamblu asupra activității de zi cu zi de la Cécred, asigurându-ne în același timp că fac parte din proces”, a spus Tina Knowles. Ea a adăugat că produsele sunt eficiente, dar și ușor de folosit. „Chiar și fixativul este flexibil. Nu-ți va face părul lipicios sau ca și cum ai avea o cască pe cap.”

Dar cum se ajunge la formula finală? Pe bune, procesul e riguros. „Ascultăm clienții, care sunt nevoile lor, care sunt nevoile noastre”, explică doamna Tina. „Testarea finală o facem Beyoncé și cu mine, dacă putem folosi produsul, dacă ne place produsul și simțim că funcționează.”

Noua campanie de promovare se va concentra pe transformările vizuale. „Este atât de vizual și transformarea poate fi atât de extremă”, a concluzionat Grace Ray. „Noua campanie va prinde viață prin vizualuri pline de energie, display-uri în magazine și alte câteva activări pe care le pregătim.”