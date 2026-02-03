Betty Salam și Roberto Tudor fac nuntă. Inelul care a stârnit zvonuri

Betty Salam strălucește lângă Roberto Tudor. Noul cuplu a făcut primele declarații publice despre relația lor. Vestea? Logodna bate la ușă. Betty poartă deja un inel, dar nu e încă cel pe care toată lumea îl așteaptă.

Cei doi au apărut împreună la avanpremiera filmului „Băieții de oraș”, unde Florin Salam joacă un rol. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, îndrăgostiții nu s-au ferit să vorbească despre planurile de viitor și despre chimia specială dintre ei.

Inelul care a stârnit curiozitatea tuturor

Betty poartă un inel primit de la Roberto. Dar atenție. „Nu este de logodnă, este un cadou. Logodna urmează”, a spus ea zâmbitoare. Roberto a completat cu umor: „Râdem întruna, dar să știți că noi așa ne-am îndrăgostit, prin râs. Ne vedeam și lesinam amândoi de râs.”

Conexiunea dintre ei pare evidentă. „Noi doar ne uităm unul la altul și știm deja ce vrea să zică celălalt. Ne înțelegem perfect”, a mărturisit Betty. Sfatul lor pentru fani? Să fie cel mai bun prieten cu persoana de lângă ei.

Ce a învățat Betty de la Roberto și invers

Cântăreața a făcut declarații emoționante despre partenerul ei. „Faptul că m-a învățat să devin umană, sper că se înțelege de ce. M-a învățat să comunic orice detaliu pe care ar trebui să-l vorbesc, orice lucru din viața mea. M-a învățat ce însemna iubirea cu adevărat și respectul față de persoana iubită”, a spus Betty.

Roberto nu a rămas dator. „Să știi că și eu am învățat lucruri de la Betty. Am învățat cum să mă îmbrac, spre exemplu”, a răspuns tânărul cu umor. Cei doi recunosc că au crescut împreună și că relația lor i-a transformat pe amândoi.

Roberto, alături de Florin Salam de la șase ani

Tânărul artist are o legătură specială cu Florin Salam, care acum i-a devenit și socru. „Toată lumea îmi spune că semăn cu Florin Salam de când eram mic. De la șase ani cânt cu el. De la vârsta de șase ani cânt cu vocea datorită lui, așa a vrut Dumnezeu”, a povestit Roberto.

Lecțiile primite de la celebrul manelist l-au format complet. „De la Florin Salam am învățat cum să merg pe stradă, cum să mă comport, cum să cânt, orice”, a mărturisit tânărul. Mentorul său i-a devenit acum și socru. Ironia soartei… Roberto pare să se descurce excelent în noua ipostază.

Relația cu fiul lui Betty merge ca pe roate

Roberto a vorbit și despre legătura cu Matthias, fiul lui Betty din căsătoria cu Cătălin Vișănescu. „Nu știu dacă rolul de tătic, dar a fost foarte bine, foarte ok, îți dai seama”, a spus el diplomatic. Betty a intervenit să clarifice: „Atunci când nu ești părinte nu ai de unde să știi cum este rolul de mamă sau de tătic. El oricum are un comportament foarte matur, știe să așeze lucrurile în viață.”

Cântăreața apreciază maturitatea partenerului ei. „Dacă există ceva ce nu știu să așez eu, sau dacă mă deranjează ceva, găsește el imediat soluția și atunci pentru mine contează foarte mult”, a adăugat ea. Cei doi par să formeze o echipă bună, atât în cuplu, cât și în rolul de părinți.

Vise de Hollywood românesc

Betty și-a dezvăluit și un vis secret. „De când așteptam să mă întrebe cineva asta, este visul meu de când eram mică”, a spus ea despre posibilitatea de a juca într-un film. Imaginația ei merge și mai departe: „Mi-aș dori să se facă și un banner mare pe un mall, cu mine și cu Robert și să ne pupăm ca doi îndrăgostiți.”

Mesajul pentru producători a fost clar: „Sunați-ne dacă vă doriți doi actori, doi protagoniști minunați, vom garanta un rol superb.” Până atunci? Cei doi se pregătesc să facă pasul cel mare – logodna oficială.