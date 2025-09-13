Beta-blocantele pot crește riscul de deces? Un expert în cardiologie oferă o explicație

Mulți pacienți care au trecut printr-un infarct primesc beta-blocante ca parte din tratament. Însă, deși aceste medicamente au fost considerate esențiale timp de decenii, noile cercetări sugerează că nu toți au beneficii reale de pe urma lor. Pentru unii, pot fi chiar inutile sau dăunătoare. O explicație simplă pentru aceste diferențe există și este esențială pentru a înțelege cine are nevoie cu adevărat de beta-blocante.

Beta-blocantele și istoria utilizării lor Beta-blocantele sunt prescrise de peste 40 de ani pacienților care au suferit un infarct. La început, această recomandare se baza pe studii realizate înainte de apariția tratamentelor moderne și a tehnologiilor care pot detecta infarcte mici, fără impact major asupra funcției inimii. Astăzi, medicina a evoluat, iar aceste descoperiri schimbă modul în care privim tratamentul după infarct. Recent, două studii prezentate la un simpozion din Madrid au atras atenția asupra efectelor beta-blocantelor. Primul studiu, realizat în Spania și Italia, a sugerat că majoritatea pacienților nu au beneficii semnificative de la beta-blocante, iar la femei, acestea ar putea chiar crește riscul de spitalizare și deces. Al doilea studiu, mai puțin mediatizat, a arătat rezultate opuse: pacienții cu infarct păreau să beneficieze de beta-blocante, iar femeile chiar mai mult decât bărbații. Citeste si: Alimente antistres - 5 RECOMANDARI Această diferență de rezultate a ridicat întrebări importante. Pentru a înțelege de ce apar aceste discrepanțe, trebuie să cunoaștem un termen medical esențial: fracția de ejecție ventriculară stângă.

Fracția de ejecție: factorul decisiv pentru tratament Fracția de ejecție ventriculară stângă reprezintă procentul de sânge pe care ventriculul stâng al inimii îl pompează în corp la fiecare bătaie. O valoare normală este de cel puțin 50%. Analizând toate studiile, inclusiv unul coordonat de autorul articolului, concluzia este clară: Pacienții cu fracție de ejecție peste 50% după infarct nu au beneficii semnificative de la beta-blocante

Cei cu fracție de ejecție sub 50% au rezultate mult mai bune când folosesc aceste medicamente Această regulă se aplică atât bărbaților, cât și femeilor. Totuși, ghidurile medicale europene și americane din 2023 recomandă încă beta-blocantele după majoritatea infarctelor. Mulți medici ezită să renunțe la o practică veche de 40 de ani. Totuși, lucrurile s-ar putea schimba în curând. O echipă de cercetători pregătește o analiză a datelor din cele mai recente studii, care va viza pacienții cu fracție de ejecție de peste 50%. Rezultatele, așteptate în acest an, ar putea aduce schimbări importante în recomandările medicale viitoare.

Cine are nevoie cu adevărat de beta-blocante Nu toți pacienții primesc aceleași beneficii de la beta-blocante. Aceste medicamente rămân esențiale pentru anumite categorii de persoane, în special pentru cei cu probleme cardiace specifice. Cazuri în care beta-blocantele sunt recomandate Insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție redusă

Angină pectorală (durere toracică din cauza fluxului redus de sânge)

Anumite tulburări de ritm cardiac Beta-blocantele pot fi prescrise și pentru alte afecțiuni, cum ar fi hipertensiunea arterială, prevenirea migrenelor, tremurul sau, uneori, pentru gestionarea stresului și anxietății. Totuși, nu toți pacienții au nevoie de ele, iar decizia trebuie luată împreună cu medicul.

Simptomele infarctului care nu trebuie ignorate Este important să recunoaștem semnele unui infarct, pentru a interveni rapid. Potrivit NHS, principalele simptome includ: Durere sau presiune în piept

Durere care poate iradia spre braț (de obicei stâng), mandibulă, spate sau abdomen

Amețeală sau transpirații reci

Dificultăți de respirație

Greață sau vărsături

Anxietate intensă, asemănătoare unui atac de panică Orice persoană care observă aceste simptome ar trebui să ceară imediat ajutor medical.

Discuția cu medicul rămâne esențială Beta-blocantele pot fi utile sau nu, în funcție de fiecare caz. De aceea, este important să nu întrerupi sau să modifici tratamentul fără să discuți cu medicul. Chiar dacă unele studii recente par să indice riscuri, doar specialistul poate decide ce este potrivit pentru tine, ținând cont de toate afecțiunile și de starea generală de sănătate. Medicina evoluează, iar recomandările se pot schimba pe măsură ce apar noi dovezi. Până atunci, siguranța ta este pe primul loc: orice decizie privind tratamentul trebuie luată împreună cu medicul tău.

