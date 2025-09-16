Beneficiile săriturilor pentru sănătatea oaselor la vârsta înaintată – Financiarul

Un studiu din 2014 arată că 10 sărituri făcute zilnic pot îmbunătăți densitatea osoasă la femei, reducând riscul de osteoporoză.

Mulți oameni cred că doar exercițiile dificile pot ajuta la menținerea sănătății oaselor, însă cercetările recente aduc o perspectivă diferită. Săriturile regulate, simple și rapide, pot fi una dintre cele mai eficiente metode de a preveni pierderea de masă osoasă pe măsură ce înaintăm în vârstă. Rezultatele benefice pot apărea chiar și după doar câteva luni de practică.

Cum ajută săriturile la sănătatea oaselor

Pe măsură ce îmbătrânim, procesul de refacere a oaselor încetinește, iar densitatea mineralelor din oase scade. Săriturile, prin impactul pe care îl au, stimulează celulele care formează osul. Un studiu realizat la Brigham Young University pe 60 de femei cu vârste între 25 și 50 de ani a arătat că doar 10 sărituri de două ori pe zi pot crește semnificativ densitatea osoasă la nivelul șoldului.

Femeile pierd densitate osoasă mai repede decât bărbații, deoarece au oase mai mici și mai subțiri, iar nivelul de estrogen scade brusc după menopauză. 44 de milioane de americani au densitate osoasă scăzută, potrivit Asociației Medicale Americane. Osteoporoza afectează aproximativ 10 milioane de persoane în Statele Unite, dintre care peste 8 milioane sunt femei.

Tipul de sărituri contează

Nu toate săriturile oferă aceleași beneficii. Specialiștii recomandă sărituri care implică un impact mai mare asupra scheletului, cum ar fi săriturile laterale, săriturile înainte și înapoi sau săriturile pe cutii. „Scopul este să maximizezi impactul la aterizare”, explică Pam Bruzina, profesor de nutriție la Universitatea din Missouri. Săritul coardei nu este la fel de eficient, deoarece nu pune suficient stres pe oase pentru a stimula creșterea acestora.

Precauții și riscuri pentru anumite persoane

Deși săriturile pot fi eficiente, nu sunt recomandate tuturor. Persoanele cu osteoporoză avansată sau cu dureri articulare ar trebui să evite exercițiile cu impact ridicat fără supraveghere medicală. „Dacă nu ai mușchi suficient de puternici în zona șoldurilor sau coloanei, săriturile pot afecta articulațiile”, avertizează Dr. Jackie Buell, dietetician sportiv la Ohio State University.

Un program de antrenament de rezistență ajută la întărirea mușchilor înainte de a începe săriturile. Consultarea medicului este importantă pentru cei cu probleme osoase sau articulare.

Chiar dacă densitatea osoasă maximă se atinge în jurul vârstei de 30 de ani, studiile arată că și adulții mai în vârstă pot încetini pierderea de masă osoasă prin sărituri regulate. „Orice activitate care pune presiune pe oasele picioarelor este mai bună decât sedentarismul”, subliniază Jocelyn Wittstein, profesor de chirurgie ortopedică la Duke University.

Cum poți include săriturile în rutina zilnică

Nu este nevoie să faci sărituri în fiecare zi pentru a vedea rezultate. Două sau trei sesiuni pe săptămână, cu 10-15 sărituri la fiecare sesiune, pot avea un impact pozitiv asupra sănătății oaselor. „Îmbunătățirile pot fi observate chiar și în șase luni”, adaugă Bruzina. Pentru rezultate optime, săriturile pot fi combinate cu o alimentație bogată în vitamine și minerale și cu exerciții de forță.

Recomandări practice pentru începători

Începe cu sărituri mici, fără a forța articulațiile. Aterizează cu genunchii ușor îndoiți pentru a reduce șocul asupra articulațiilor. Nu exagera – dacă apare durerea, oprește-te și cere sfatul unui specialist.

Perspective pentru sănătatea oaselor

Pe măsură ce speranța de viață crește, prevenirea osteoporozei devine tot mai importantă. Dr. Larry Tucker consideră că „orice intervenție care încetinește pierderea osoasă este mai bună decât lipsa de activitate”. Cercetările viitoare vor analiza combinații între exerciții fizice, alimentație și suplimente pentru a oferi protecție maximă oaselor.

Săriturile rămân o strategie simplă și eficientă pentru menținerea sănătății oaselor, atât la tineri, cât și la persoanele în vârstă. Chiar și câteva sărituri pe săptămână pot face o diferență pe termen lung.



Sursa: Aici