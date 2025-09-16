Beneficiile săriturilor pentru oasele sănătoase la vârsta înaintată

Un studiu din 2014 arată că 10 sărituri făcute zilnic pot îmbunătăți densitatea osoasă la femei, reducând riscul de osteoporoză.

Mulți oameni cred că doar exercițiile dificile pot ajuta la menținerea sănătății oaselor, însă cercetările recente aduc o perspectivă diferită. Săriturile regulate, simple și rapide, pot fi una dintre cele mai eficiente metode de a preveni pierderea de masă osoasă pe măsură ce înaintăm în vârstă. Rezultatele benefice pot apărea chiar și după doar câteva luni de practică.

Cum ajută săriturile la sănătatea oaselor

Pe măsură ce îmbătrânim, procesul de refacere a oaselor încetinește, iar densitatea mineralelor din oase scade. Săriturile, prin impactul pe care îl au, stimulează celulele care formează osul. Un studiu realizat la Brigham Young University pe 60 de femei cu vârste între 25 și 50 de ani a arătat că doar 10 sărituri de două ori pe zi pot crește semnificativ densitatea osoasă la nivelul șoldului.

Femeile pierd densitate osoasă mai repede decât bărbații, deoarece au oase mai mici și mai subțiri, iar nivelul de estrogen scade brusc după menopauză.

44 de milioane de americani au densitate osoasă scăzută, potrivit Asociației Medicale Americane.

Osteoporoza afectează aproximativ 10 milioane de persoane în Statele Unite, dintre care peste 8 milioane sunt femei.

Tipul de sărituri contează

Nu toate săriturile oferă aceleași beneficii. Specialiștii recomandă sărituri care implică un impact mai mare asupra scheletului, cum ar fi săriturile laterale, săriturile înainte și înapoi sau săriturile pe cutii. „Scopul este să maximizezi impactul la aterizare”, explică Pam Bruzina, profesor de nutriție la Universitatea din Missouri. Săritul coardei nu este la fel de eficient, deoarece nu pune suficient stres pe oase pentru a stimula creșterea acestora.