Beneficii pentru persoanele cu afecțiuni cronice. 35 de medicamente inovative vor fi compensate

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin prin care lista medicamentelor compensate va fi extinsă cu 35 de molecule considerate esențiale în tratarea unor afecțiuni grave. Inițiativa modifică Anexa nr. 1 la Ordinul MS nr. 5994/2024, document ce reglementează prețurile maxime pentru medicamentele de uz uman din România. Conform autorităților, măsura vine să ofere acces real la terapii pacienților care până acum nu beneficiau de tratamente compensate.

Vești bune pentru pacienții cu boli cronice. 35 de medicamente noi vor fi compensate

„Va permite includerea în listele de medicamente compensate a 35 de medicamente. Este o dovadă că facem exact ceea ce spunem. De la început am fost ferm: pacienţii din România au nevoie de soluţii reale, nu de promisiuni şi lozinci. Toate reformele din ultimele luni – de la criterii de performanţă pentru managerii de spitale, la extinderea reţelei de tratament pentru AVC, de la investiţiile masive în infrastructură şi digitalizare, până la eliminarea privilegiilor şi reaşezarea corectă a resurselor – au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient”, a precizat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, citat de news.ro.

El a adăugat că această actualizare reprezintă un pas important pentru a aduce soluții concrete bolnavilor cronici, care până acum nu aveau acces la anumite terapii compensate.

Afecțiuni vizate de noile molecule

Lista extinsă include tratamente pentru patologii complexe și severe, precum:

– cancer de prostată avansat, sensibil la hormoni

– amiloidoză ereditară

– colită ulcerativă activă și boala Crohn moderată-severă, rezistente la terapii convenționale

– astm bronșic sever, necontrolat de tratamentele standard

– angioedem ereditar recurent, pentru prevenirea crizelor

– leucemie limfocitară cronică la pacienții cu deleția 17p sau mutația TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie

– mielom multiplu recidivat și refractar

– infecția cu HIV la copii

Colaborarea instituțională

„Mulţumesc Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) pentru colaborarea excelentă şi colegilor din Ministerul Sănătăţii pentru munca susţinută. Parteneriatul transparent şi corect cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aduce beneficii reale pacienţilor şi întăreşte încrederea în sistemul de sănătate”, a subliniat ministrul Rogobete.

Prin această măsură, autoritățile spun că fac un nou pas în direcția modernizării și echității în sistemul sanitar, oferind pacienților acces la tratamente moderne, aliniate standardelor internaționale.



