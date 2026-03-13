Ultimele articole

 

Bella Hadid și Harry Styles readuc imprimeul leopard în tendințe

Autor - Gabriela Tanase
67
2 min.

Uitați de accentul de roșu! Bella Hadid propune un nou truc de styling pentru primăvară: un strop de imprimeu leopard. Prezentă la un eveniment în West Hollywood, modelul a ales o ținută neutră, dar a spart monotonia cu o pereche de pantofi cu totul speciali.

Bella Hadid dă tonul

La evenimentul dedicat regretatului Virgil Abloh, Bella a mizat pe piese clasice. A purtat un top alb cu mânecă lungă și decolteu barcă, peste care a adăugat o jachetă de piele Alaïa din 1987, cu un corset trompe l’oeil. A completat look-ul cu o pereche de blugi drepți și o geantă neagră Loewe Amazona.

Dar piesa de rezistență a fost alta.

Bella Hadid readuce în atenție geanta Dior Gaucho Saddle din 2006
RecomandariBella Hadid readuce în atenție geanta Dior Gaucho Saddle din 2006

Alegerea ei pentru încălțăminte a deviat complet de la paleta neutră, optând pentru o pereche de pantofi cu toc și vârf decupat, cu un vibrant imprimeu de leopard.

Harry Styles și accesoriul statement

Apariția Bellei Hadid amintește de o altă ținută pe care am văzut-o recent. Harry Styles, aflat în pregătiri pentru SNL, a ieșit la cină cu echipa emisiunii purtând un pulover negru peste un tricou alb și o pereche de blugi. O ținută banală, nu-i așa?

Numai că, stai puțin, accesoriul a schimbat totul. În loc de pantofi cu imprimeu (Styles a ales niște mocasini negri, eleganți), cântărețul a purtat o geantă Chanel 25 din păr de ponei cu imprimeu leopard. Geanta face parte din colecția Métiers d’art 2026 a lui Matthieu Blazy, un detaliu pentru cunoscători.

Citeste si:  O vara in buline! Invata sa le porti cu stil
Charlie Heaton, 31 de ani, despre sosia sa, Harry Styles – Înțeleg de ce se întâmplă”
RecomandariCharlie Heaton, 31 de ani, despre sosia sa, Harry Styles – Înțeleg de ce se întâmplă”

Jennifer Lawrence, o colecție impresionantă

Iar dacă vorbim de fani ai imprimeului leopard, probabil nimeni nu o întrece pe Jennifer Lawrence. Actrița se mândrește cu o colecție extinsă de piese cu acest imprimeu. Iarna trecută, de exemplu, a fost văzută purtând atât o pălărie bucket călduroasă, cât și o pălărie elegantă de tip pillbox, ambele cu același model.

Și nu se oprește aici.

Colecția ei de accesorii mai include o geantă tote de la Prada și multiple piese de îmbrăcăminte exterioară, de la un palton din păr de ponei la o jachetă din blană artificială.

Gata după 2 ani – Bella Hadid și Adan Banuelos s-au despărțit. Visul ei de a fi mamă, spulberat
RecomandariGata după 2 ani – Bella Hadid și Adan Banuelos s-au despărțit. Visul ei de a fi mamă, spulberat

Cu susținere de la Bella Hadid, Harry Styles și Jennifer Lawrence, e clar că imprimeul leopard își face loc în garderobele de primăvară, fie că e vorba de un accesoriu discret sau de o piesă vestimentară curajoasă.

Articolul precedent
St. Louis se pregătește pentru a 57-a paradă anuală de Sfântul Patrick
Articolul următor
Covorul roșu la Essence 2026 a strălucit cu ținute Schiaparelli și Cult Gaia
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Nicole Kidman si rochia din 1997 care a rescris...

Puține actrițe au modelat covorul roșu modern precum Nicole Kidman. Punctul de cotitură a venit în 1997, la cea de-a 69-a ediție a Premiilor...

Elle Fanning uimește la SXSW 2026 într-o rochie roșie...

Elle Fanning a adus o energie incandescentă pe covorul roșu la premiera SXSW 2026 a noului ei serial, „Margo’s Got Money Troubles”. Actrița a...

O galerie din 1894 luptă pentru artiste ignorate condusă...

La 51 de ani, Dawn Delikat conduce Pen + Brush, o galerie de artă din New York cu o istorie impresionantă, fondată în 1894...

Analist Jefferies – strategia Nike dă roade în magazinele...

Randal Konik, analist la Jefferies, are vești bune pentru Nike Inc., declarând că rezultatele financiare din trimestrul patru ale Dick’s Sporting Goods „întărește încrederea...