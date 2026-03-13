Uitați de accentul de roșu! Bella Hadid propune un nou truc de styling pentru primăvară: un strop de imprimeu leopard. Prezentă la un eveniment în West Hollywood, modelul a ales o ținută neutră, dar a spart monotonia cu o pereche de pantofi cu totul speciali.

Bella Hadid dă tonul

La evenimentul dedicat regretatului Virgil Abloh, Bella a mizat pe piese clasice. A purtat un top alb cu mânecă lungă și decolteu barcă, peste care a adăugat o jachetă de piele Alaïa din 1987, cu un corset trompe l’oeil. A completat look-ul cu o pereche de blugi drepți și o geantă neagră Loewe Amazona.

Dar piesa de rezistență a fost alta.

Alegerea ei pentru încălțăminte a deviat complet de la paleta neutră, optând pentru o pereche de pantofi cu toc și vârf decupat, cu un vibrant imprimeu de leopard.

Harry Styles și accesoriul statement

Apariția Bellei Hadid amintește de o altă ținută pe care am văzut-o recent. Harry Styles, aflat în pregătiri pentru SNL, a ieșit la cină cu echipa emisiunii purtând un pulover negru peste un tricou alb și o pereche de blugi. O ținută banală, nu-i așa?

Numai că, stai puțin, accesoriul a schimbat totul. În loc de pantofi cu imprimeu (Styles a ales niște mocasini negri, eleganți), cântărețul a purtat o geantă Chanel 25 din păr de ponei cu imprimeu leopard. Geanta face parte din colecția Métiers d’art 2026 a lui Matthieu Blazy, un detaliu pentru cunoscători.

Jennifer Lawrence, o colecție impresionantă

Iar dacă vorbim de fani ai imprimeului leopard, probabil nimeni nu o întrece pe Jennifer Lawrence. Actrița se mândrește cu o colecție extinsă de piese cu acest imprimeu. Iarna trecută, de exemplu, a fost văzută purtând atât o pălărie bucket călduroasă, cât și o pălărie elegantă de tip pillbox, ambele cu același model.

Și nu se oprește aici.

Colecția ei de accesorii mai include o geantă tote de la Prada și multiple piese de îmbrăcăminte exterioară, de la un palton din păr de ponei la o jachetă din blană artificială.

Cu susținere de la Bella Hadid, Harry Styles și Jennifer Lawrence, e clar că imprimeul leopard își face loc în garderobele de primăvară, fie că e vorba de un accesoriu discret sau de o piesă vestimentară curajoasă.