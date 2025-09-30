Bella Hadid readuce în atenție geanta Dior Gaucho Saddle din 2006

Modelul a ales o piesă de colecție rară, lansată în 2006.

Bella Hadid arată din nou de ce este considerată una dintre cele mai influente colecționare de articole vintage din lumea modei. La Paris Fashion Week, geanta pe care a purtat-o a atras atenția nu pentru că este nouă, ci pentru că foarte puțini știu de existența ei.

O piesă de istorie în garderoba Bellei Hadid

Pe 29 septembrie, după apariția pe podiumul Saint Laurent, Hadid a ieșit în oraș într-o ținută formată aproape exclusiv din piese vintage. Singura excepție au fost pantofii Saint Laurent. Însă ceea ce a atras privirile experților a fost geanta Dior Gaucho Saddle din piele maro, pe care o ținea în mână.

Geanta face parte din colecția Dior din 2006, creată sub conducerea lui John Galliano. Deși are forma emblematică a modelului Saddle Bag, designul este mai încăpător, asemănător unei genți de bowling. Acest model a rămas aproape necunoscut publicului larg.

A fost prezentată pentru prima dată în colecția primăvară-vară 2006 a casei Dior.

Are o siluetă spațioasă, spre deosebire de versiunea compactă a Saddle Bag-ului clasic.

Bella Hadid deține două variante: una din canvas verde și cea maro, purtată la Paris.

De ce este atât de puțin cunoscută?

Geanta Gaucho Saddle nu a devenit niciodată un fenomen la scară largă, dar nu este greu de găsit. Pe piața de second-hand, prețurile pornesc de la aproximativ 1.500 de dolari, mult sub alte articole Dior din aceeași perioadă. Problema este că majoritatea cumpărătorilor nu știu că ar trebui să o caute.

„E un produs IYKYK («If You Know, You Know»)”, explică un expert în modă pentru Vogue. Cu alte cuvinte, doar cei care urmăresc atent arhivele casei de modă pot să o recunoască. Bella Hadid a integrat această geantă în stilul său personal, purtând-o de mai multe ori în ultimii ani.

Cum a ajuns să fie uitată?

La lansare, Gaucho Saddle a fost eclipsată de alte modele Dior. În acea perioadă, designurile experimentale ale lui Galliano atrăgeau atenția asupra altor accesorii. Astăzi, însă, colecționarii o caută pentru raritatea sa discretă.

Unde poate fi găsită această geantă?

Site-uri precum Vestiaire Collective sau The RealList au avut în trecut câteva exemplare disponibile. Căutarea trebuie făcută folosind termenii potriviți: „Dior Gaucho 2006” sau „Dior Saddle Bowling Bag”. Mulți vânzători nu o etichetează corect, așa că uneori trebuie să cauți mai mult până să o găsești.

Verifică periodic secțiunea „Articole vintage” pe site-urile de lux second-hand.

Setează alerte de căutare pe platforme precum eBay sau Etsy.

Contactează magazine specializate în piese Dior retro.

Geanta purtată de Bella Hadid demonstrează că unele comori rămân ascunse la vedere. Acum, odată ce a devenit subiect de discuție, este posibil ca prețurile să crească rapid.

Ce reflectă această alegere despre tendințele actuale?

Alegerile Bellei Hadid arată o tendință tot mai vizibilă în industrie: redescoperirea pieselor de nișă. Modelele care nu au fost populare la momentul lansării devin valoroase pentru că nu sunt produse în masă. În cazul Gaucho Saddle, povestea și raritatea îi sporesc atractivitatea.

Va deveni această geantă un nou obiect de dorință pentru colecționari? Deocamdată, răspunsul pare să fie da. Însă întrebarea este cât de repede vei reuși să găsești una înainte să dispară complet de pe piață.

Moda continuă să se inspire din trecut, iar piesele uitate revin mereu în atenția celor pasionați. Geanta Dior Gaucho Saddle, readusă în lumina reflectoarelor de Bella Hadid, este dovada că stilul autentic nu are vârstă.