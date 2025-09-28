Bella Hadid adoptă trendul loafers cu pantaloni largi

Modelul a combinat pantaloni largi, o bluză transparentă și o geacă de piele pentru un look parizian de toamnă.

Prezența Bellei Hadid la Paris înainte de săptămâna modei

Într-o dimineață răcoroasă de septembrie, Bella Hadid a fost surprinsă părăsind hotelul său din Paris, purtând o ținută care a atras imediat atenția. Ce a făcut ca acest outfit să fie atât de apreciat? Răspunsul stă în combinația dintre eleganța relaxată și detaliile specifice sezonului toamnă 2025.

Pe 28 septembrie, cu o zi înainte de debutul Săptămânii Modei de la Paris, Bella a ales să poarte o bluză albă transparentă, sub care se vedea un sutien simplu. Peste aceasta, a adăugat o geacă din piele, croită pe corp, iar pentru partea de jos a optat pentru pantaloni largi, într-o nuanță închisă de albastru, pe care i-a accesorizat cu o curea neagră cu cataramă argintie.

Bluză albă transparentă cu detalii subtile

Geacă de piele neagră, ajustată

Pantaloni largi albastru închis cu curea argintie

Loafers și genți slouchy: detalii care definesc sezonul

Accesoriile au avut un rol esențial în completarea ținutei. Bella a ales o pereche de loafers din piele neagră, cu o cataramă argintie care se potrivea cu cea de la pantaloni. Acest tip de încălțăminte nu a fost ales întâmplător. Potrivit tendințelor pentru toamna 2025, loafers-ii sunt printre cele mai populare opțiuni.

Emma Childs, editor de modă la Marie Claire, a explicat: „Designerii au înglobat aproape toate stilurile imaginabile pentru a evoca o atmosferă colegială și un aer preppy.” Astfel, loafers-ii versatili, asemănători celor purtați de Bella, devin un element de bază în garderoba sezonului.

De ce loafers-ii sunt atât de apreciați?

Motivul este simplu: combină confortul cu un aspect elegant. Pot fi purtați atât la birou, cât și în oraș sau la evenimente relaxate. În cazul Bellei, loafers-ii aduc un contrast plăcut față de pantalonii largi, creând un echilibru între lejeritate și structură.

Influența surorilor Hadid în tendințele de toamnă

Bella și sora sa, Gigi, au devenit deja recunoscute pentru modul în care setează tendințele. Recent, Gigi Hadid a fost văzută în New York, purtând pantaloni din cașmir și loafers potriviți pentru sezonul rece. Bella a preluat elemente din stilul surorii sale, reinterpretându-le pentru atmosfera pariziană.

Diferența principală constă în faptul că Bella a adăugat o notă senzuală prin bluza transparentă și a optat pentru piele în locul materialelor moi. Această combinație între accente feminine și piese cu influență masculină a definit look-ul său.

Inspirație din stilul relaxat al lui Gigi Hadid

Adaptare la atmosfera urbană din Paris

Detalii senzuale prin materiale transparente

Cum poți adopta acest look cu buget redus

Este posibil să găsești piese similare fără a cheltui foarte mult. Iată câteva sugestii pentru a recrea ținuta Bellei:

Bluze transparente: poți găsi opțiuni accesibile la branduri precum Zara sau Mango.

Loafers cu cataramă: disponibile la mărci precum & Other Stories.

Geci de piele: variante bune pot fi găsite în magazine second-hand sau outleturi.

Contează să alegi croieli potrivite și materiale de calitate. Pantalonii largi ar trebui să aibă o lungime echilibrată, pentru a nu părea prea voluminoși.

Tendințe de toamnă pentru 2025

Stilul adoptat de Bella Hadid reflectă tendințele propuse pe podiumurile marilor case de modă. Colecțiile recente au evidențiat revenirea stilurilor colegiale, inspirate de anii ’90, cu detalii clasice și accente moderne. Designeri precum Ralph Lauren și Tory Burch au abordat această temă în prezentările lor.

Sezonul următor va fi caracterizat de combinații între piese clasice și elemente moderne, unde eleganța și confortul se întâlnesc. Emma Childs a subliniat: „Designerii au înglobat aproape toate stilurile imaginabile pentru a evoca o atmosferă colegială și un aer preppy.”

Investiția într-o pereche de loafers versatili, asemănători celor purtați de Bella Hadid, pare să fie o alegere inspirată pentru oricine dorește să fie în pas cu moda.

Indiferent de stilul preferat, această combinație de pantaloni largi, loafers și bluză transparentă poate fi adaptată cu ușurință, aducând un aer modern și relaxat în orice garderobă de toamnă.