Beckham, 50 ani, despre fiul de 26: „Copiii fac greșeli”. Brooklyn: „Nu vreau împăcare”

Tăcerea s-a rupt. Zgomotos. Brooklyn Beckham a detonat o bombă mediatică, acuzându-și părinții direct de sabotaj. La doar o zi distanță, a venit și replica lui David Beckham. Aparent calmă, dar plină de subînțelesuri, replica a atins exact subiectul greșelilor pe care copiii au voie să le facă. Potrivit E! News.

Scena a fost Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. Acolo, fostul fotbalist a vorbit despre puterea rețelelor de socializare. Discursul său, notează E! News, pare un răspuns direct la furtuna pornită de Brooklyn. O mișcare de comunicare atent calculată, în plin scandal de familie explodat în văzul tuturor.

„Copiii au voie să facă greșeli. Așa învață”

Internetul e o sabie cu două tăișuri, a spus David Beckham de pe scena din Davos. „Am vorbit mereu despre social media și puterea ei, în bine și în rău”, a declarat el, înainte de a aduce discuția într-o zonă extrem de personală. „Am încercat să fac același lucru cu copiii mei, să îi educ. Ei fac greșeli. Copiii au voie să facă greșeli. Așa învață. Așa că asta încerc să îi învăț. Dar, știi, uneori trebuie să îi lași să facă acele greșeli.”

Un mesaj de tată înțelegător? Sau o simplă minimalizare a unor acuzații extrem de serioase? Greu de spus.

Un jurnalist de la Sky News l-a confruntat direct. L-a întrebat dacă e dezamăgit că „treburile de familie sunt aerisite în public”. Beckham, fostul căpitan al Angliei ajuns la 50 de ani, a ales tăcerea. A ignorat întrebarea. Și-a continuat drumul. Atât. O tăcere care, uneori, spune totul.

„Nu vreau să mă împac cu familia mea”: Acuzațiile-șoc lansate de Brooklyn

Lovitura lui Brooklyn, care are acum 26 de ani, a fost brutală. Fără echivoc. A fost pentru prima oară când a vorbit deschis despre o ruptură care mocnea de mult timp. „Am tăcut ani de zile și am făcut toate eforturile pentru a păstra aceste chestiuni private”, a scris el pe Instagram. „Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc pentru mine.”

Acuzațiile sale dinamitează imaginea perfectă a „Brand Beckham”. Brooklyn susține că părinții lui au încercat să-i distrugă relația cu soția, Nicola Peltz, au refuzat orice tentativă de împăcare privată și au regizat „atacuri nesfârșite” în presă. Cea mai dură afirmație? Că înainte de nuntă i s-ar fi spus că Nicola „nu este sânge din sângele lor”.

Concluzia lui a fost tranșantă, referindu-se la tot ce s-a întâmplat, inclusiv la nunta din 2022. „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, îmi iau apărarea pentru prima dată în viață”.

Scandalul de la nuntă: Dansul care a umilit-o pe mireasă

Poate cel mai șocant detaliu povestit de Brooklyn vizează chiar dansul mirilor. Un moment romantic, transformat în coșmar. „În fața celor 500 de invitați ai noștri, Marc Anthony m-a chemat pe scenă”, povestește Brooklyn. „În program era planificat dansul meu romantic cu soția mea, dar în schimb mă aștepta mama să danseze cu mine.” S-a simțit „inconfortabil” și „umilit”. Despre Victoria, propria mamă, a scris: „A dansat foarte nepotrivit pe mine, în fața tuturor.” Conform unor surse E! News, Nicola a ieșit din încăpere plângând.

Ironia sorții? Un an mai târziu, în ianuarie 2023, David Beckham era cavaler de onoare la nunta aceluiași Marc Anthony. Afacerile merg înainte, chiar și când familia se prăbușește.

De la zile de naștere ratate la blocaj pe Instagram

Ce a spus Brooklyn e doar vârful aisbergului. Conflictul a tot crescut în ultimii ani. Brooklyn și Nicola au lipsit de la ziua de 50 de ani a Victoriei în 2024. Apoi de la cea a lui David în 2025. Niciun comentariu public când David a fost înnobilat. Nicio apariție la câștigarea campionatului de către Inter Miami CF.

Tensiunea a explodat la finalul lui 2025. Fanii au văzut că David și Victoria nu-l mai urmăreau pe Brooklyn pe Instagram. A intervenit fratele cel mic, Cruz, ca să clarifice. „NU E ADEVĂRAT. Mama și tata nu i-ar da niciodată unfollow fiului lor… S-au trezit blocați… la fel ca mine.”

Crăciunul l-au petrecut separat. Postarea de Anul Nou a lui David, o retrospectivă a ultimelor 12 luni, l-a șters complet din peisaj pe fiul său cel mare. Ruptura pare totală. Replica lui David Beckham despre „greșelile” copiilor sună, brusc, mai mult a strategie de PR decât a gest patern de împăcare.