Beats, brandul audio deținut de Apple, face echipă cu gigantul Nike pentru o pereche de căști în ediție limitată care promit să redefinească antrenamentele. Modelul Powerbeats Pro 2 Wireless vine în culoarea „volt” (un verde-lime specific Nike) și integrează pentru prima dată monitorizarea ritmului cardiac, sincronizată direct cu aplicațiile Nike Run Club și Fitness. Imaginea campaniei este nimeni altul decât LeBron James.

O colaborare mult așteptată

Parteneriatul dintre cele două branduri iconice nu este o surpriză, însă momentul ales are o explicație clară. „Am discutat cu Nike de mult timp și pur și simplu nu am putut găsi modalitatea perfectă de a colabora”, recunoaște Chris Thorne, CMO la Beats. Piesa de puzzle care lipsea a apărut odată cu noua tehnologie. „Dar când am adus monitorizarea ritmului cardiac într-o pereche de căști pentru prima dată acum un an, când am lansat Powerbeats Pro 2, dintr-o dată am intrat cu adevărat în lumea Nike, unde urmărești parametrii și tot ce este asociat cu performanța de top. Atunci am început să devenim serioși și ne-am gândit: ‘OK, acum avem produsul perfect pentru a alinia ambele mărci’.”

Thorne consideră potrivirea aproape perfectă. „Cred că Nike [x Beats] este unul dintre cele mai clare exemple de două mărci care se potrivesc. Cred că vedeți cum prinde viață acest lucru în talentele cu care lucrăm – există atât de multă suprapunere acolo. Asta a făcut ca această colaborare să fie cu adevărat specială, în special cu LeBron.”

Mai mult decât simple căști

Dincolo de logo-ul Swoosh pe casca dreaptă și cel Beats pe stânga, inovația stă în funcționalitate. Căștile, care se lansează pe 20 martie, sunt gândite pentru sportivi. Au o autonomie de 45 de ore, sistem de prindere după ureche, rezistență la transpirație și apă și anulare adaptivă a zgomotului. V-ați gândit vreodată cât de mult contează muzica în timpul unui efort fizic?

„Nu cred că se vorbește suficient despre cât de mult contribuie sunetul și muzica la performanță”, explică Thorne. „Toată lumea se poate regăsi în acel sentiment când începe ‘melodia lor’ și cum îi face să se simtă. (…) În plus, când te antrenezi, trebuie să te concentrezi, ceea ce implică adesea să blochezi ce se întâmplă în jurul tău. O pereche uimitoare de căști sau earbuds face asta pentru tine.”

Integrarea biometrică este doar începutul. „Oamenii vor din ce în ce mai multe date despre performanța lor. (…) Abilitatea căștilor tale de a contribui la această colectare de date este un lucru atât de grozav. Este cu adevărat în tendințe cu interesele oamenilor pentru sănătate în acest moment.”

De la sunet la simbol de status

Iar căștile nu mai sunt de mult doar despre sunet. Piața de echipamente sportive de lux a explodat, atingând o valoare de 115 miliarde de dolari, cu o prognoză de creștere la 174 de miliarde până în 2030. Beats a înțeles acest trend și a avut numeroase colaborări în zona de fashion (cu branduri precum Alo, A-Cold-Wall, Stüssy sau celebrități ca Kim Kardashian și Jennie de la Blackpink).

Cum vine asta? Căștile devin accesorii. „Da, cred că performanța audio este încă pe primul loc”, spune Thorne. „Apoi, dacă ai asta, mă aștept să devină mai mult un accesoriu în viitor, la fel ca pantofii sau adidașii, sau cultura ceasurilor. (…) este o modalitate prin care oamenii își pot exprima identitatea și pot oferi semnale despre ceea ce contează pentru ei.”

Performanța rămâne însă esențială.

„Performanța produsului vine întotdeauna pe primul loc. Apoi, mă gândesc cum se extinde asta pentru a permite acea auto-exprimare, acel sentiment de sfidare… uită-te la culoarea căștilor – este o expresie puternică, ceea ce cred că este uimitor. Dar performanța stă în spatele tuturor acestor lucruri.”

Secretele din spatele parteneriatelor

Dar cum se nasc aceste colaborări de succes? Procesul e mai selectiv decât pare la prima vedere. „Țin o listă curentă de mărci care A: mă impresionează foarte mult și pur și simplu iubesc ceea ce reprezintă; și B: se aliniază brandului Beats. Este o listă destul de scurtă, sincer”, mărturisește Chris Thorne.

E drept că multe idei nu ajung niciodată pe piață. „Multe dintre colaborările noastre ajung destul de departe în proces și nu reușesc întotdeauna, pentru că nu vrem să facem compromisuri aici, sau cealaltă marcă nu vrea să facă compromisuri acolo. (…) Ceea ce face ca cele care reușesc să fie și mai speciale.”

Colaborarea cu Nike pare să fi deschis un nou drum pentru Beats. Întrebat dacă vor urma și alte parteneriate în zona de tehnologie sportivă, Thorne a fost categoric: „Cu siguranță. Cred că ceea ce am văzut cu Nike, și cred că și ei simt la fel, este că chimia a fost atât de puternică la această primă colaborare și a funcționat cu adevărat, așa că cred că mărcile noastre pot face mai multe în viitor. Urmează lucruri interesante pe care le vom putea face cu Beats și Nike.”