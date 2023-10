Bauturi care ajuta la subtierea taliei

Apa plata este cea mai buna bautura, atunci cand ti-e sete. Nu ingrasa, se procura usor, dar uneori te cam saturi de apa plata. Si ai vrea sa schimbi gustul. Dar te gandesti cu jale ca o limonada „traditionala”, cu zahar, are 250 de calorii si peste 60 de grame de zahar.

Din fericire, va puteti bucura de cateva bauturi racoritoare, cu gusturi deosebite, care nu fac rau siluetei.

Apa aromatizata

Oricat de plictisitoare e apa plata, toti medicii si nutritionistii recomanda consumul a doi litri de apa, zilnic. Pe langa faptul ca mentine organismul hidratat, apa bauta impiedica retentia de apa a corpului (unul din motivele pentru care se „umfla” burta), dar ofera si senzatia de satietate.

Puteti pune in apa ierburi aromatice – menta, busuioc, cimbru, cateva felii de citrice – lamaie, lime sau portocala sau chiar felii de castravete, doar pentru a iesi din rutina si pentru a oferi papilelor gustative o noua provocare. Nu va ingrasati, din contra. Cele cateva pregatiri in plus mai ard din calorii, iar rasplata lichida va incanta si cele mai mofturoase persoane.

Smoothie de pepene

Atat timp cat sunt facute fara adaos de zahar sau indulcitori si din fructe sau legume cu un continut ridicat de apa, smoothiurile sunt mici placeri nevinovate fata de talie. Pepenele rosu este foarte racoritor, are un continut ridicat de apa (de aproximativ 92%), dar si foarte multi nutrienti. Trecand peste continutul de zaharuri, care este de 6%, 100 de grame de pepene vine la pachet cu 7mg de calciu, 10 de magneziu, 11mg de fosfor, 112mg de potasiu, dar si cu multe vitamine. Tot pe lista de beneficii a pepenelui se numara si licopenul, care este unul dintre cei mai viteji luptatori anticancer, dar si aminoacidul numit arginina.

Un studiu publicat in Journal of Nutrition arata ca arginina ajuta la scaderea nivelului de grasime din organism si ajuta la cresterea masei musculare. Daca puneti in blender 200 de grame de pepene obtineti un smoothie delicios, cu doar 60 de calorii si un gust… de vara.

Ceai rece de menta

Ce poate fi mai racoritor si mai potrivit pentru a potoli setea decat un ceai de menta, neindulcit si racit? Un ceai de menta cu gheata! Menta ajuta la procesarea rapida a grasimilor, mancarurile grele fiind digerate mai usor in prezenta ceaiului facut din aceasta planta. In plus, menta ajuta la prevenirea si tratarea balonarilor.

Daca puneti in paharul cu ceai si cateva cuburi de gheata, organismul va mai arde niste calorii pentru a aduce bautura la temperatura corpului.

Frappe de ananas

Ananasul este pe lista ingredientelor bune pentru aproape orice dieta sau cura de slabire. Bromelaina continuta, o enzima care ajuta la procesarea proteinelor, inlesneste digestia si previne balonarea, se combina perfect cu acizii grasi mononesaturati din semintele de in.

Amestecati in blender o cana de ananas proaspat rece sau inghetat si o lingura de seminte crude de in. Bautura obtinuta este plina de minerale si vitamine si are putin peste 100 de calorii. Daca puneti si cateva cuburi de gheata, frappeul va fi si mai eficient, din toate punctele de vedere.

Ceai verde

Ceaiul verde este un simbol al stilului de viata sanatos si este una dintre bauturile cele mai apreciate de persoanele aflate in proces de slabire sau care isi doresc sa se mentina la un anumit nivel.

Pe langa reducerea riscului de a face cancer sau atac de cord, acest ceai este bogat in catehina, un antioxidant care ajuta la reducerea stratului de grasime de pe abdomen. Daca beti un ceai verde inainte de a merge la sala sau la alergat (sau inainte de a face miscare, de orice fel) arderile de grasime sunt accelerate pe timpul executarii exercitiilor.

Shake cu ciocolata neagra

Cei care urmeaza diete drastice rar se pot bucura de gustul sublim al ciocolatei. In schimb, un stil de viata sanatos si o cura de slabire echilibrata permit si cate un astfel de rasfat.

Ciocolata neagra, de calitate, cu un continut de cacao de peste 80%, ajuta la scaderea apetitului si asigura un confort psihic, care impiedica „scapari” mult mai grave. Un shake adevarat de ciocolata poate avea pana la 400 de calorii. E prea mult pentru o gustare, insa poate inlocui o masa.

Este indicat sa nu sariti peste micul dejun. Cea mai importanta masa din zi trebuie sa va ofere toti nutrientii de care aveti nevoie. Din cand in cand (dar nu foarte des), puteti inlocui pranzul sau cina cu o astfel de bautura, fara remuscari. Decat o cadere in pacat ce poate avea efecte dezastruoase, mai bine unul mai mic, asumat.