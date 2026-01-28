Băiatul avea aparat dentar?” Întrebarea ce a confirmat moartea a 2 frați de 18 și 25 de ani

O singură întrebare. Atât a fost nevoie să i se prăbușească lumea. O întrebare rece, tehnică, pusă de un polițist: „Băiatul avea aparat dentar?”. În acel moment, Maria Cardenas a știut. A înțeles că Adrianna, de 25 de ani, și Adam, de doar 18 ani, doi dintre cei trei copii ai săi, nu mai erau.

Au murit pe loc. Un șofer intrat pe contrasens a provocat un accident teribil în California, iar povestea modului în care mama a aflat vestea, relatată de Dailymail, este un coșmar devenit realitate.

Un detaliu banal, o confirmare a coșmarului

Maria Cardenas a zburat spre locul accidentului imediat ce a primit telefonul. A ajuns acolo într-un haos de mașini carbonizate și girofaruri. Polițiștii au început interogatoriul, o procedură standard de identificare care pentru ea s-a simțit ca o tortură.

„Mi-au zis: «Spuneți-ne despre copii», și am început să o descriu pe fiica mea. Le spuneam: «Tocmai s-a tuns și poartă ochelari»”, a povestit mama, cu vocea înecată în lacrimi, pentru KABC. Apoi a venit rândul lui Adam. „Au spus: «Spuneți-ne despre băiat», iar eu am zis: «Și el are ochelari»”.

Și atunci, întrebarea a picat ca un trăsnet.

Polițiștii au întrebat-o dacă Adam avea aparat dentar. „Și am spus: «Da, încă poartă aparat dentar»”.

O pauză. „Copilul meu încă avea aparat dentar”, a repetat ea, zdrobită. „Mi s-a făcut rău, pur și simplu, știți?”. Un detaliu. Atât. O confirmare brutală că trupurile din mormanul de fiare contorsionate erau ale copiilor ei.

Un drum spre facultate, transformat într-o capcană a morții

Adrianna și Adam erau în mașina lor, un Tesla Model Y. Mergeau la Universitatea Santa Barbara să-și ia vărul. Un drum banal. O zi ca oricare alta. Totul s-a năruit într-o clipă. Un Cadillac a apărut brusc pe banda lor și i-a izbit frontal, iar impactul a fost atât de puternic încât ambele mașini au explodat în flăcări.

„Din motive încă neelucidate, șoferul Cadillac-ului a virat pe banda de circulație din sens opus, direct în calea mașinii Tesla, producându-se o coliziune frontală”, a fost comunicatul sec al Patrulei de Autostrăzi din California (CHP). Șoferul vinovat, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a murit și el.

Ironia sorții… „Este atât de tragic să-mi pierd ambii copii pentru că cineva s-ar fi grăbit sau ar fi fost în întârziere”, a adăugat mama. „Nu știu ce era în mintea acestei persoane sau ce grabă avea atât de dimineață. Dar știu că fiica mea este un șofer bun și nu a avut timp să reacționeze.”

Adrianna și Adam, o legătură „rară și frumoasă”

Mama și-o amintește pe Adrianna ca pe o tânără de o responsabilitate ieșită din comun, care și-a luat în serios rolul de soră mai mare. Aproape de mamă. „Noi mereu am vrut ca ai noștri copii să fie mai buni. Era singura noastră fiică și și-a asumat responsabilitățile de «mamă». Eu sunt mama ei, dar, la propriu, ea era mama noastră, foarte săritoare”, a povestit Maria Cardenas.

Legătura specială dintre frați a fost confirmată și de o altă rudă, Barbara Gonzales-Whittington. „Încă din momentul în care au intrat în viețile noastre, au adus iubire, râsete și lumină tuturor celor din jur. Împărțeau o legătură rară și frumoasă – erau aproape inseparabili – iar apropierea lor putea fi simțită de toți cei care i-au cunoscut.”

Barbara a mai spus că amândoi iubeau aventura. „Adrianna și Adam erau amândoi exploratori din fire, plini de curiozitate și de o pasiune profundă pentru a descoperi locuri și experiențe noi.”

Comunitatea, alături de familia îndurerată

Tragedia a mobilizat comunitatea. O pagină GoFundMe a fost deschisă pentru a-i sprijini pe Maria, pe soțul ei și pe singurul lor fiu rămas, Alex. Mesajul de pe pagină este sfâșietor: „Cu inimile grele, împărtășim pierderea iubiților noștri copii, Adrianna și Adam, care ne-au fost luați într-un accident de mașină tragic, fără nicio vină”.

Între timp, ancheta continuă. Se așteaptă rezultatele toxicologice ale șoferului care a provocat nenorocirea. Familia, în schimb, se pregătește de cel mai greu moment: să-și ia rămas bun. Funeraliile au fost stabilite pentru 3 februarie.