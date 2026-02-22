BAFTA 2026: Un film cu 14 nominalizări, dar ținutele îndrăznețe au furat spectacolul

Covorul roșu de la Premiile BAFTA 2026 a fost scena unui contrast stilistic. În timp ce majoritatea vedetelor au mizat pe eleganța clasică, o mână de personalități au riscat cu alegeri vestimentare îndrăznețe, captând atenția la cel mai important eveniment al filmului britanic, conform Independent.

Ceremonia din acest an, desfășurată la Royal Festival Hall din Londra, este găzduită de comediantul scoțian Alan Cumming. Acesta preia rolul de la David Tennant, starul din „Doctor Who”, care a prezentat gala timp de doi ani. Potrivit Independent, în fruntea nominalizărilor se află comedia neagră a lui Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”, care a strâns 14 nominalizări.

Eleganța sobră, tendința principală a serii

Evenimentul a fost, în mare parte, unul sobru din punct de vedere vestimentar. Numeroase vedete de prim rang, inclusiv Leonardo DiCaprio, Emma Stone și Timothée Chalamet, au ales ansambluri negre, clasice, demonstrând că eleganța atemporală rămâne o opțiune sigură pentru o seară de gală.

Excepțiile care au întors toate privirile

Totuși, câțiva invitați au decis să iasă din tipare și să aducă o pată de culoare și originalitate pe covorul roșu. Vedeta de reality TV Maura Higgins a fost una dintre cele mai vizibile prezențe, apărând într-o creație spectaculoasă de un roșu aprins.

O altă apariție memorabilă a fost cea a Teyanei Taylor, nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar”. Aceasta a purtat o rochie sculpturală care îi acoperea parțial chipul, o alegere artistică ce a stârnit numeroase comentarii.

Lista vedetelor cu cele mai curajoase ținute

Pe lângă cele două, lista personalităților care au optat pentru ținute nonconformiste este completată de nume din diverse domenii. Printre acestea se numără chiar gazda serii, Alan Cumming, dar și Jae, Audrey Nuna și Rei Ami (cunoscute ca KPop Demon Hunters).

Lista continuă cu Leomie Anderson, Posy Sterling, Warwick Davis, Renate Reinsve, Pegah Pourmand, Alicia Vikander, Erin Doherty, Wunmi Mosaku și Jenna Colman, fiecare aducând o notă personală și distinctă pe covorul roșu al galei BAFTA 2026.